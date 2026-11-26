Profitez d'une réduction immédiate sur la machine à glace Ninja CREAMi 7 en 1. Accédez à sept programmes automatiques pour glaces et sorbets au meilleur prix.

La marque Ninja propose actuellement une offre promotionnelle ciblée sur sa machine à glace Ninja CREAMi 7 en 1. Cet appareil multifonction est proposé à 158,99 euros sur le site officiel du fabricant. Cette nouvelle tarification représente une baisse significative par rapport au prix de catalogue habituel de 229,99 euros. L'offre est active ce jeudi et s'adresse aux consommateurs souhaitant fabriquer des desserts glacés à domicile sans contrainte saisonnière.

Technologie Creamify et moteurs haute puissance

Le cœur technologique de la Ninja CREAMi repose sur un moteur puissant de 800 W. Cette force motrice actionne la technologie Creamify, conçue pour transformer des préparations préalablement congelées en textures onctueuses. Le processus se déroule en quelques minutes seulement, garantissant un résultat professionnel. Les lames en acier inoxydable de l'appareil s'occupent de lyophiliser et mixer la matière à glace. Cette mécanique précise permet d'obtenir une consistance lisse et homogène sans besoin de pré-mélange complexe.

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Sept programmes pour varier les recettes quotidiennes

Cet appareil intègre sept programmes automatiques distincts pour répondre à divers besoins culinaires. L'utilisateur peut réaliser des crèmes glacées classiques ou des gelatos italiens authentiques. La gamme s'étend également aux sorbets fruités pour une option plus légère. Les amateurs de boissons peuvent utiliser l'appareil pour préparer des smoothies bowls épais. Il est également possible de créer des glaces allégées en calories pour un équilibre nutritionnel. Enfin, le programme milkshakes permet de préparer des boissons crémeuses et riches. Le mode Extras offre une fonctionnalité supplémentaire pour incorporer des morceaux de chocolat. Des biscuits brisés ou des fruits secs peuvent être ajoutés directement lors du cycle de mixage.

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Gestion du volume et entretien simplifié

La Ninja CREAMi est fournie avec deux contenants d'une capacité unitaire de 493 ml. Chaque pot est muni d'un couvercle dédié pour une conservation optimale au congélateur. Cette double capacité permet de préparer et de stocker plusieurs parfours simultanément. Il devient ainsi possible de satisfaire les goûts variés de toute une famille. L'entretien de l'appareil est facilité car les accessoires sont compatibles avec le lave-vaisselle. Cette caractéristique élimine la corvée de nettoyage manuel fastidieux souvent associée à la fabrication maison. Les pots peuvent être remplis d'ingrédients libres puis placés au congélateur pendant 24 heures.

Autres offres promotionnelles chez Ninja et garanties

La promotion sur la machine à glace s'inscrit dans un panel d'offres Black Friday plus larges. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex de 10,4 litres est disponible à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La machine à café Ninja AutoBarista propose une réduction de 200 euros, passant à 599,99 euros. L'Air Fryer en verre CRISPi 4 en 1 est vendue 109,99 euros au lieu de 159,99 euros. L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL est proposée à 179,99 euros contre 289,99 euros habituellement. Le Multi-styler et Sèche-Cheveux Shark FlexStyle 5 en 1 est aussi en réduction à 179,99 euros. L'appareil Ninja CREAMi est garanti 2 ans par le constructeur. Il est livré gratuitement sur l'ensemble de la France métropolitaine. Un code promo Ninja offre une remise complémentaire de 5 % valable jusqu'au 30 novembre.