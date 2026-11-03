Ninja Combi 12 en 1 : Multicuiseur haute performance chez Cdiscount

Découvrez le multicuiseur Ninja Combi 12 en 1 disponible chez Cdiscount. Un appareil polyvalent de 12,5 litres offrant 8 portions en 15 minutes au prix de 272,24 euros.

La marque américaine Ninja propose une solution technologique de pointe pour les utilisateurs de petites cuisines. Le multicuiseur Ninja Combi 12 en 1 s'impose comme un appareil central capable de remplacer simultanément un four traditionnel, un airfryer et de nombreux autres outils de préparation culinaire. Cet investissement unique permet d'élargir considérablement les possibilités de création de recettes variées pour les repas quotidiens.

Capacité et rapidité du multicuiseur Ninja

Cet appareil dispose d'une capacité volumétrique totale de 12,5 litres, une dimension suffisante pour préparer jusqu'à 8 portions distinctes de n'importe quelle recette. Le temps de préparation est considérablement réduit car le système permet de réaliser des repas complets en seulement 15 minutes. Cette efficacité stems à l'utilisation de modes de cuisson combinés tels que Combi Cooker, Combi Meals, Combi Bake ou Combi Crisp. Ces technologies assurent une distribution thermique optimale pour une cuisson uniforme et rapide.

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Le multicuiseur Ninja Combi intègre également plusieurs programmes spécifiques comme Air Fry pour la friture sans huile, Bake pour la cuisson au four, Gril pour les viandes et Steam pour la vapeur. Une grande porte vitrée permet de surveiller l'évolution des préparations en temps réel sans nécessiter l'ouverture de l'appareil. Cette fonctionnalité préserve la température interne et garantit le succès des préparations gourmandes et saines.

Conditions d'achat sur la plateforme Cdiscount

Le multicuiseur Ninja Combi 12 en 1 est actuellement proposé à un tarif de 272,24 euros sur le site e-commerce Cdiscount. Ce prix représente une opportunité pour acquérir un appareil haut de gamme à un coût maîtrisé. Les clients bénéficient de la livraison en point de retrait offerte pour cet article spécifique. De plus, l'achat est éligible au programme de fidélité Cdiscount à Volonté.

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L'adhésion à Cdiscount à Volonté offre des avantages supplémentaires tels que la livraison express gratuite et la participation au cagnottage lors des achats effectués sur la plateforme. Cette offre à durée limitée est soumise à la disponibilité des stocks en ligne. Les utilisateurs peuvent accéder directement à la fiche produit via le lien spécifique fourni par le site pour finaliser leur commande.

Alternatives avec le Cookeo 6 L de Moulinex

La marque Moulinex propose une alternative robuste avec son modèle Cookeo 6 L. Ce multicuiseur dispose d'une contenance de 6 litres adaptée à la préparation de repas pour 6 personnes. Il intègre six modes de cuisson distincts incluant la cuisson sous pression, la cuisson à la vapeur, le mijotage, le dorage, le réchauffage et la maintien au chaud pendant une durée de 1 heure 30. Cette fonction de maintien au chaud s'active automatiquement en fin de cycle de cuisson.

Le Cookeo 6 L de Moulinex offre un accès à 150 recettes préprogrammées pour simplifier l'utilisation quotidienne. La fonctionnalité de départ différé permet de programmer la cuisson jusqu'à 15 heures à l'avance. Les utilisateurs peuvent également télécharger l'application My Moulinex pour accéder à un répertoire de recettes élargi. L'appareil est proposé à 189,99 euros au lieu de 199,99 euros chez Cdiscount, avec livraison gratuite en point de retrait.

Perspectives avec la gamme Cosori 5,7 L

Le multicuiseur Cosori 5,7 L constitue une troisième option notable sur la plateforme Cdiscount. Avec une capacité de 5,7 litres, il convient à une utilisation familiale standard. L'appareil intègre douze programmes variés tels que l'autocuiseur, le cuiseur à riz, le cuiseur vapeur, le four et la yaourtière. Un écran LED intuitif affiche en permanence le temps de cuisson restant et le programme actuellement sélectionné par l'utilisateur.

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D'une puissance de 1 100 watts, le Cosori 5,7 L garantit des performances solides pour diverses tâches culinaires. Sa conception intègre plusieurs dispositifs de sécurité incluant une soupape vapeur sécurisée et un couvercle anti-brûlure à double épaisseur. Une protection contre la surchauffe complète ce dispositif de sûreté. Le prix affiché est de 109,99 euros au lieu de 119,99 euros, avec livraison gratuite en point de retrait disponible pour ce modèle.