Découvrez le multicuiseur Ninja Combi 12-en-1. Une seule machine pour cuisiner viande, légumes et accompagnement simultanément en 15 minutes grâce à la technologie HyperSteam.

Le multicuiseur Ninja Combi 12-en-1 réinvente la préparation des repas familiaux en unifiant douze fonctions culinaires distinctes au sein d'un seul appareil. Cette innovation technologique de la marque Ninja permet de cuire simultanément un plat principal, des légumes et un accompagnement, offrant ainsi un dîner complet en seulement quinze minutes. La technologie combine l'air pulsé et la vapeur pour garantir une cuisson homogère et rapide.

Technologie HyperSteam et Air Fry combinées

La fonctionnalité centrale repose sur la synergique union des modes HyperSteam et Air Fry, qui opèrent conjointement pour optimiser les résultats culinaires. Le multicuiseur Ninja Combi 12-en-1 atteint une hauteur de trente-trois centimètres et dispose d'une capacité intérieure de douze litres. Cette contenance est dimensionnée pour nourrir confortablement jusqu'à huit personnes, répondant ainsi aux besoins des familles nombreuses ou des réunions sociales. Le mode Repas Combi active cette double action pour préparer viande et garnitures en un temps record.

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Douze fonctions et cuisson sans décongélation

Ce robot de cuisine intégré propose une variété de programmes incluant la cuisson croustillante, le sauté, la vapeur, la mijoteuse, le grill et même la levée de pâte. L'utilisateur peut sélectionner ces modes via des commandes intuitives pour adapter la préparation à chaque recette spécifique. Une caractéristique notable est la capacité de l'appareil à traiter directement les aliments surgelés sans nécessiter une étape préalable de décongélation. La porte vitrée intégrée offre une visibilité constante sur l'évolution de la cuisson à l'intérieur de la cavité.

Accessoires compatibles lave-vaisselle et format compact

Pour faciliter l'entretien quotidien, les accessoires fournis avec le Ninja Combi, tels que la poêle Combi, le plateau de cuisson et la plaque, sont adaptés au lavage en lave-vaisselle. Malgré sa grande capacité, l'encombrement reste maîtrisé pour s'adapter aux plans de travail standards. L'appareil convient aussi bien aux ménages avec enfants qu'aux personnes souhaitant recevoir des convives avec élégance, tout en gagnant de l'espace dans la cuisine.

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Offre commerciale chez Amazon et garanties

La plateforme Amazon commercialise actuellement ce modèle Ninja Combi 12-en-1 au prix de deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. L'achat inclut un guide de recettes pour exploiter toutes les fonctionnalités et profite de la garantie légale de conformité de deux ans. Les conditions de retour permettent de renvoyer le produit jusqu'au quinze janvier vingt-deux vingt-sept, assurant une période d'essai étendue pour les consommateurs.

Comparatif avec d'autres promotions électroménager

Outre le multicuiseur, Amazon propose simultanément une Airfryer Ninja Double Stack XL à cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, soit une réduction significative par rapport à son prix initial. D'autres appareils comme la machine à café De'Longhi Magnifica Evo ou la cocotte Le Creuset Signature figurent également parmi les offres du moment, ciblant une clientèle variée cherchant à optimiser son budget pour l'électroménager et la décoration.