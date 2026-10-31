Ninja Combi 12 en 1 à 229,99 euros chez Cdiscount

Le multicuiseur Ninja Combi 12 en 1, qui associe vapeur et airfryer pour cuisiner pour 8 personnes, est proposé à 229,99 euros chez Cdiscount, avec d'autres offres Ninja.

Le multicuiseur Ninja Combi, un appareil de cuisine 12 en 1 qui associe cuisson vapeur à haute température et air chaud dans une même enceinte, est disponible pour 229,99 euros chez Cdiscount. Doté d'une capacité de 12,5 litres, il permet de préparer un repas pour jusqu'à 8 personnes dans un seul appareil, sans multiplier les ustensiles ni occuper plusieurs prises de courant.

L'offre s'accompagne de deux autres promotions sur des appareils Ninja : le hachoir Express Chop à 33,80 euros au lieu de 39,99 euros et la mijoteuse PossibleCooker à 99,99 euros au lieu de 129,99 euros. Ces offres sont à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles.

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Un appareil 12 en 1 à la vapeur

Le Ninja Combi réunit les fonctions d'un multicuiseur, d'un four et d'un airfryer. Viande, féculents et légumes cuisent en même temps, qu'ils soient frais ou surgelés, grâce à la combinaison de vapeur et d'air chaud.

Avec le programme Combi Meals, un repas complet pour 8 personnes est prêt en 15 minutes hors préchauffage. Selon les tests de Ninja, la cuisson irait jusqu'à 50 % plus vite que dans un four traditionnel.

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Les 12 programmes couvrent également l'Air Fry, la vapeur, le grill, la cuisson lente, le riz et les pâtes, la levée de pâte ou le réchauffage. Porte ouverte, la base sert à saisir et à faire sauter comme dans une poêle.

Le plateau Combi, le panier antiadhésif et la plaque de cuisson sont fournis avec l'appareil, vendu 229,99 euros chez Cdiscount.

Hachoir et mijoteuse Ninja en promotion

Le hachoir Ninja Express Chop hache, émince et réduit en purée légumes, herbes et épices en quelques secondes. Il sert aussi à préparer sauces et vinaigrettes.

Ses deux bols empilables de 500 ml disposent chacun d'un couvercle hermétique faisant office de protection anti-éclaboussures. Il est proposé à 33,80 euros au lieu de 39,99 euros.

La mijoteuse Ninja PossibleCooker affiche une capacité de 6 litres et 8 programmes, avec une orientation vers la cuisson lente à basse température. Viandes tendres, ragoûts, tagines ou bolognaise mijotent pendant que l'utilisateur vaque à d'autres occupations.

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Sa cuve antiadhésive sert aussi de plaque de cuisson pour saisir et faire sauter directement dedans, avec peu ou pas d'huile. La marmite peut ensuite passer au four jusqu'à 240 °C pour gratiner un plat.

L'appareil gère également la vapeur, le riz, les pâtes et le maintien au chaud, pour des plats préparés à l'avance jusqu'à 6 personnes. Marmite, grille, cuillère et couvercle en verre passent au lave-vaisselle. La mijoteuse est vendue 99,99 euros au lieu de 129,99 euros.

D'autres offres sur le petit électroménager

Cdiscount propose également plusieurs promotions sur des appareils de cuisson et de préparation. Une friteuse sans huile Ninja est affichée à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros, et un hachoir électrique Ninja à 37,21 euros au lieu de 39,99 euros.

Parmi les autres références figurent une machine à café à grains avec broyeur Krups à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros, un blender mixeur Philips à 24,99 euros au lieu de 25,49 euros et une batterie de cuisine 13 pièces Tefal Ingenio Emotion en acier inoxydable à 89,99 euros au lieu de 99,99 euros.

La machine à expresso De'Longhi Stilosa est proposée à 74,99 euros au lieu de 77,99 euros, et le Moulinex Multicook and Fry, un multicuiseur avec airfryer intégré, à 139,18 euros. L'ensemble de ces offres reste soumis à la durée limitée et à la disponibilité des stocks chez Cdiscount.