Profitez d'une remise supplémentaire de 15% sur la machine à café Ninja AutoBarista Pro. Le prix final est de 594,99 euros au lieu de 899,99 euros avec le code PARISIENS N10.

La machine à café Ninja AutoBarista Pro bénéficie actuellement d'une offre promotionnelle exceptionnelle qui permet aux consommateurs d'accéder à un prix très compétitif. Même si le prix a déjà diminué de 200 euros pour le Black Friday, une remise supplémentaire de 15% est disponible en utilisant le code promo exclusif PARISIENS N10. Cette offre permet d'obtenir l'appareil à 594,99 euros au lieu de 899,99 euros, faisant ainsi chuter la machine sous la barre symbolique des 600 euros.

Accès au prix réduit avec le code PARISIENS N10

La marque Ninja propose cet appareil dans plusieurs coloris, notamment l'Argent, le Bleu Nuit et le Vert Vista. Pour bénéficier de cette réduction, il est nécessaire d'utiliser le code PARISIENS N10 lors du paiement. La livraison est gratuite lorsque l'achat est effectué directement sur le site du fabricant. Cette offre s'applique également aux autres coloris disponibles sur la boutique en ligne de Ninja. Le code promotionnel s'ajoute à la baisse initiale de 200 euros déjà appliquée pour les fêtes de fin d'année. Le prix final de 594,99 euros constitue une opportunité significative pour acquérir cet équipement haut de gamme.

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Fonctionnalités avancées et diversité des boissons

Cet appareil dispose d'un panneau de commande intuitif permettant de sélectionner parmi 13 programmes différents. La machine peut préparer une grande variété de boissons chaudes ou froides telles que l'espresso, le lungo, le café filtre, l'américano, le café crème, le latte glacé, le cappuccino et le latte macchiato. Elle gère automatiquement de nombreux paramètres, allant de la mouture des grains jusqu'à l'extraction finale. Cet automatisation permet de personnaliser chaque tasse selon les préférences individuelles. Les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité, la longueur et la température de leurs boissons. L'appareil est conçu pour s'adapter aux goûts les plus variés avec une précision technologique.

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Personnalisation pour deux utilisateurs et accessoires inclus

Idéale pour les foyers composés de deux adultes, la machine permet d'alterner entre deux profils utilisateurs distincts. Chaque profil est lié à des paramètres personnalisables, garantissant une expérience sur mesure pour chaque membre du ménage. L'appareil est accompagné de multiples accessoires fournis directement par le fabricant. Cela inclut deux filtres à eau, deux pastilles de nettoyage, un détartrant et un livret de recettes. De plus, deux bacs à grains de 340 g sont inclus pour varier les saveurs. Cette configuration permet de commencer l'utilisation immédiatement sans achat complémentaire. La gestion des profils utilisateurs assure une flexibilité optimale dans un environnement domestique partagé.

Entretien simplifié et mousse de lait versatile

Pour un entretien simplifié au quotidien, la machine à café Ninja AutoBarista Pro est équipée d'un cycle de rinçage automatique. Une buse vapeur auto-purgeante permet de maintenir la propreté du système après chaque utilisation. Plusieurs pièces amovibles peuvent passer au lave-vaisselle, facilitant le nettoyage. La machine offre également cinq pré-réglages de mousse de lait. Celle-ci peut être réalisée avec du lait végétal ou animal selon les préférences alimentaires. Cette polyvalence permet de créer des textures de lait parfaites pour chaque type de boisson lactée. L'automatisation de ces processus réduit le temps consacré aux tâches ménagères.