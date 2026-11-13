Ninja AutoBarista Pro : Réduction Black Friday jusqu'à 200 euros sur le machine à café haut de gamme

Profitez de -200 euros sur la Ninja AutoBarista Pro AE1051EUBL pendant le Black Friday. Découvrez les caractéristiques de cette machine à café automatique avec broyage intégré et mousse de lait.

La marque Ninja propose actuellement une opportunité commerciale majeure pour les amateurs de café de qualité, avec une promotion exclusive sur ses machines automatiques durant la période du Black Friday. L'offre principale cible le modèle phare AutoBarista Pro AE1051EUBL, dont le prix chute de 899,99 euros à 699,99 euros, offrant ainsi une économie immédiate de 200 euros pour les consommateurs français.

Technologie Grind IQ et fonctionnalités barista

La machine à café Ninja AutoBarista Pro AE1051EUBL blue night intègre le système breveté Grind IQ, une technologie capable d'ajuster automatiquement la finesse de la mouture parmi 50 réglages disponibles pour chaque utilisation. Ce mécanisme permet d'adapter le dosage et la préparation aux grains spécifiques utilisés, garantissant un café équilibré sans nécessiter de réglages manuels multiples de la part de l'utilisateur. Le système de pression atteint 15 bars, régulé à 9 bars pendant l'extraction, ce qui assure la production d'un expresso surmonté d'une belle crème dorée.

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L'appareil dispose de deux bacs à grains indépendants, chacun d'une capacité de 340 grammes, permettant aux utilisateurs d'alterner entre différentes variétés de café sans avoir à vider le réservoir intermédiaire. Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui souhaitent varier les plaisirs entre un café aromatique et un espresso corsé lors de la même matinée. La machine propose également 13 programmes distincts, couvrant une gamme allant de l'expresso intense et de l'allongé au cappuccino, au latte macchiato, en passant par le cold brew rafraîchissant.

Système FrothPerfect et entretien simplifié

Pour les amateurs de boissons lactées, le système FrothPerfect de la marque Ninja offre cinq réglages de mousse de lait, adaptés tant aux préparations chaudes qu'aux versions froides. Cette fonctionnalité fonctionne avec du lait d'origine animale ou végétale, permettant de reproduire chez soi la texture crémeuse typique des coffee shops sans effort supplémentaire. Un carafe isotherme est incluse dans le pack pour conserver les boissons à la température idéale, facilitant la préparation de plusieurs tasses simultanément.

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L'entretien de cette machine à café haut de gamme est rendu plus accessible grâce à plusieurs éléments amovibles compatibles avec le lave-vaisselle. Malgré ces facilités, l'appareil nécessite un espace de travail suffisant en raison de ses dimensions généreuses et de son design élégant en acier inoxydable. La finition bleu nuit ajoute une touche moderne à la cuisine, tout en assurant une durabilité accrue face aux sollicitations quotidiennes intensives.

Autres modèles disponibles et prix promos

Outre le modèle bleu nuit, la référence AutoBarista Pro AE1052EU argent propose les mêmes technologies de pointe, dont le broyage Grind IQ et les 13 programmes de boissons. Elle se distingue par sa finition argentée et sa carafe isotherme de 1,2 litre, pour un prix identique de 699,99 euros, soit une remise de 200 euros sur le tarif normal de 899,99 euros. Les dimensions de ce modèle compact mesurent 45,24 × 27,13 × 40,18 cm, s'intégrant facilement dans la plupart des cuisines contemporaines.

Pour les budgets plus serrés, le modèle standard AutoBarista AE1001EU reste une option pertinente, affiché à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Ninja. Cette version simplifiée dispose d'un seul bac à grains de 250 grammes et de dix programmes de boissons, avec quatre pré-réglages de mousse de lait. Son poids réduit de 18,21 kg et ses mêmes dimensions compactes en font un choix idéal pour les petites surfaces, tout en conservant la technologie AutoBarista pour un calibre automatique des paramètres.

Pour finaliser cet achat avantageux, les clients peuvent utiliser le code promo PARISIENSN10, qui offre une réduction supplémentaire de 5% sur le montant total du panier. Cette offre s'applique aux différentes références de machines à café de la marque, consolidant la position de Ninja comme leader accessible sur le marché des appareils automatiques premium cette saison.