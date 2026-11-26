Profitez des offres Black Friday 2026 chez Ninja. Airfryers, machines à café et plus encore à prix cassés. Livraison gratuite et paiement en 3x disponibles.

Pendant la période du Black Friday 2026, la marque spécialisée dans les appareils culinaires Ninja propose une sélection d'offres exceptionnelles sur ses appareils emblématiques. Cette campagne promotionnelle vise à simplifier la préparation de repas sains et variés en moins de vingt minutes pour les consommateurs français. L'entreprise met particulièrement en avant ses airfryers pour répondre aux exigences de rapidité et de santé des ménages modernes.

Les Conditions d'Achat et les Remises Disponibles

Pendant cette opération commerciale estivale, Ninja applique des tarifs réduits significatifs sur l'ensemble de son catalogue pour répondre à divers besoins familiaux. Pour faciliter l'accès à ces produits, la livraison en France métropolitaine, en Corse et à Monaco est offerte dès lors que l'achat atteint quarante euros. Les clients bénéficient également de la flexibilité de payer en trois fois sans frais via le partenaire Klarna, rendant l'investissement plus accessible.

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L'offre se décline à travers plusieurs catégories d'appareils de grande consommation, incluant des machines à café et des stylistes capillaires. Parmi les meilleures affaires du moment, la Machine à café Ninja AutoBarista est proposée à cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros neuf centimes au lieu de sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros neuf centimes. De même, le Multi-styler Shark FlexStyle est réduit à cent soixante-dix-neuf euros neuf centimes contre deux cent quarante-neuf euros neuf centimes. Ces tarifs s'ajoutent aux promotions exclusives sur les cuisinières à air chaud de la marque.

Analyse de l'Air Fryer en Verre Ninja CRISPi

L'airfryer en verre Ninja CRISPi 4 en 1 se distingue par sa polyvalence et sa conception innovante avec deux cuves en verre CleanCrisp. Cet appareil offre des volumes de deux virgule trois litres et trois virgule huit litres pour s'adapter au nombre de portions souhaitées. Chaque cuve est accompagnée d'un couvercle de conservation hermétique, permettant un stockage aisé des préparations au réfrigérateur ou au congélateur.

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Cet outil propose quatre modes de cuisson précis : Air Fry pour frire sans huile, Roast pour rôtir, Recrisp pour redorer et Keep Warm pour maintenir au chaud. La plaque antiadhésive et les cuves compatibles lave-vaisselle garantissent un entretien facile. Pendant le Black Friday 2026, le prix initial de cent cinquante-neuf euros neuf centimes est réduit à cent dix-neuf virgule neuf neuf euros. L'application du code promo " CRISPI26 " offre une remise supplémentaire de dix euros, faisant descendre le prix final à cent neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes.

Efficacité de l'Air Fryer Vertical Ninja DoubleStack

La Ninja DoubleStack est idéale pour optimiser l'espace dans les petites cuisines grâce à ses tiroirs de cuisson superposés. Cet appareil vertical est jusqu'à vingt-cinq pour cent plus compact qu'un modèle standard de même capacité. Chaque tiroir peut être divisé en deux zones distinctes, permettant de cuire simultanément jusqu'à quatre types d'ingrédients différents.

L'appareil intègre six programmes variés : Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake pour la pâtisserie, Dehydrate pour la déshydratation et Reheat pour réchauffer. La fonction SYNC permet de synchroniser les fins de cuisson pour un service optimal. Habituellement priced à deux cent vingt-neuf euros neuf centimes, il est proposé à cent vingt-neuf virgule neuf neuf euros pendant cette période. Cette réduction marque une baisse notable pour ce modèle ergonomique.

Performances de l'Air Fryer 6 en 1 Ninja DualZone

L'airfryer Ninja DualZone offre une capacité totale de sept virgule six litres, répartie en deux tiroirs identiques de trois virgule huit litres chacun. Cette configuration permet de préparer un poulet de un virgule six kilo et un kilo de frites en même temps sur des programmes différents. La fonction MATCH permet de dupliquer les réglages, tandis que SYNC assure la synchronisation des fins de cuisson.

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Les six modes disponibles incluent Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat et Dehydrate. Le prix initial de cent soixante-dix-neuf euros neuf centimes est ramené à cent neuf virgule neuf neuf euros. Avec le code promo " PARISIENSN10 ", le montant final s'élève à cent vingt-trois virgule quarante-neuf euros. Ces modèles représentent des opportunités uniques pour équiper sa cuisine avec des technologies de pointe.