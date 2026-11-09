Ninja : 3 appareils pour un petit-déjeuner italien à la maison

Découvrez trois appareils Ninja en promo pour reproduire l'ambiance des cafés italiens chez vous. Machine à café, extracteur et bouilloire pour un matin gourmand.

Le retour des matinées fraîches incite à prolonger le moment du petit-déjeuner, que l'on souhaite le prendre seul ou en compagnie, autour d'une boisson réconfortante et de viennoiseries croustillantes. Pour recréer l'atmosphère chaleureuse des cafés italiens sans quitter son salon, la marque Ninja propose une sélection d'appareils électroménagers conçus pour varier les plaisirs dès le réveil. Que l'on privilégie un expresso serré, un thé délicat ou un jus de fruits frais, plusieurs modèles sont actuellement disponibles à des tarifs avantageux.

AutoBarista Pro pour l'authenticité italienne

La machine à café AutoBarista Pro est la référence idéale pour obtenir un cappuccino digne des meilleurs bars italiens directement chez soi. Cet appareil dispose de treize programmes distincts, permettant de préparer aussi bien un expresso intense qu'une boisson garnie d'une mousse de lait onctueuse. Le broyeur et la balance intégrés garantissent une mouture et un dosage précis des grains pour chaque préparation.

Also read Le TGV nouvelle génération est sur les rails : découvrez les nouveautés pour les voyageurs

Les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité, la température et le volume de leur boisson, puis sauvegarder ces paramètres dans deux profils utilisateur mémorisables. Pour les amateurs de cappuccinos et de lattes, cinq préréglages spécifiques facilitent la création de différentes textures de mousse, qu'il s'agisse de lait classique ou végétal. La fonction de double extraction permet même de servir deux expressos simultanément, parfait pour partager ce moment.

L'entretien est simplifié grâce à plusieurs éléments amovibles compatibles au lave-vaisselle. Sur la base de deux cent quatre-vingt-sept avis clients, la machine a obtenu une note de quatre virgule quatre sur cinq. Elle est actuellement proposée à six cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf, soit une réduction par rapport à son prix habituel de huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf sur le site officiel.

Advertisement

NeverClog pour jus et préparations salées

L'extracteur de jus Ninja NeverClog 3-en-1 complète parfaitement le petit-déjeuner en proposant des mélanges frais comme une association pomme-carotte ou une boisson aux agrumes. Son système d'extraction à basse vitesse préserve les qualités des fruits, tandis que les deux filtres offrent le choix du niveau de pulpe selon les préférences de chacun. La carafe d'une capacité de sept cents millilitres permet de servir plusieurs personnes, et le réservoir d'un litre un décilitre récupère efficacement les résidus.

Cet appareil va au-delà de la simple extraction de jus. Grâce à ses accessoires dédiés, il sert également à râper du fromage ou à trancher des légumes, facilitant ainsi la préparation d'un brunch salé complet. Le nettoyage est rapide, tous les éléments amovibles pouvant être lavés au lave-vaisselle.

La satisfaction des utilisateurs est forte, avec une note de quatre virgule six sur cinq attribuée par quatre cent quarante et un clients. L'extracteur est proposé à un cent soixante-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf sur la boutique en ligne de la marque, reflétant son rapport qualité-prix et sa polyvalence culinaire.

Bouilloire pour les amateurs de thé

Pour ceux qui préfèrent commencer la journée avec une infusion, la bouilloire Ninja à température réglable offre une précision thérapeutique pour chaque type de thé. Elle propose six réglages prédéfinis, allant de soixante à cent degrés Celsius, ainsi qu'un ajustement manuel précis par paliers de cinq degrés entre quarante et cent degrés. Cette flexibilité est essentielle pour ne pas brûler les feuilles de thés verts, blancs ou noirs.

Advertisement

L'écran affiché la température en temps réel, assurant un contrôle total de la préparation. La fonction maintien au chaud conserve l'eau à la température choisie pendant trente minutes, permettant de se resservir une tasse sans attendre une nouvelle chauffe. Sa capacité d'un litre sept centilitres convient parfaitement aux petits-déjeuners familiaux.

La praticité d'utilisation est renforcée par le niveau d'eau visible et le filtre antitartre amovible. Avec une note de quatre virgule cinq sur cinq établie à partir de seize cent quarante-trois avis, cet appareil Bleu Cyber Space est proposé à quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf, un prix attractif pour équiper son intérieur avec élégance et performance.