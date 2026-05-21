Nine people arrested in Nimes after €1.08M in cash found in bar-tabac

Nine people have been arrested in Nimes after €1.08M in cash was found in a bar-tabac during an investigation into a drug trafficking ring operating from a prison cell. The cash was hidden in various locations, including cigarette boxes and shopping bags.

Neuf personnes ont été mises en examen après la découverte de plus d'un million d'euros en liquide dans un bar-tabac du centre de Nîmes dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants organisé depuis la cellule d'une prison, a indiqué jeudi le parquet.

Une perquisition lundi dans cet établissement très connu des Nîmois a permis de découvrir 1.083.720 euros en numéraire et 4,8 kg de cannabis. Les liasses de billets étaient dissimulées dans des caisses, des cartouches à cigarettes ou encore des sacs de courses.

En novembre 2025, les gendarmes ont intercepté des conversations leur laissant penser qu'un trafic de cocaïne et de cannabis s'organisait depuis une cellule d'un établissement pénitentiaire du sud de la France et qui se réalisait sur le ressort de Nîmes depuis au moins 2023 par le biais de livraisons à domicile. Les livreurs passaient régulièrement par un bar-tabac, ce qui permettait de lier les deux gérants aux acteurs du trafic, mais également au détenu suspecté d'agir depuis sa cellule.

Selon une source proche du dossier, le détenu gérait tout depuis la maison d'arrêt de Grasse. Lors des perquisitions, neuf personnes ont été interpellées et des outils de conditionnement de stupéfiants - sachets, des capsules, une presse - et de la cocaïne, ainsi que de 1.500 euros ont été saisis. A l'issue des gardes à vue, six d'entre elles ont été mises en examen avec mandat de dépôt.

Parmi elles, le cerveau présumé, condamné à quatre ans de prison en 2023 pour des faits de stupéfiants, ainsi que, dans la soirée, le gérant du bar-tabac et son épouse. Trois autres ont été placées sous contrôle judiciaire. La procureure de Nîmes n'a fourni aucun détail sur les modalités d'organisation du trafic depuis un établissement pénitentiaire.

Le couple gérant du bar-tabac nie les accusations de blanchiment et être lié au trafic de stupéfiants, expliquant que les sommes retrouvées provenaient d'économies de plusieurs années, selon Mme Gensac. Elle a souligné que l'enquête devra déterminer si l'argent soupçonné d'être blanchi provient effectivement du trafic de drogue ou d'autres sources illicites. Prolongez votre lecture sur le sujet : Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drug Trafficking Cash Seizure Prison Cell Nimes Investigation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feria de Nîmes 2026 : une dizaine de tableaux et cinq cents figurants pour fêter la BD lors de la pégouladeLa pégoulade ouvrira véritablement la feria de Nîmes ce jeudi 21 mai, à 20 h 30, par un tour des boulevards du centre-ville de Nîmes.

Read more »

Féria de Nîmes 2026 : ces cinq nouveautés à ne pas manquer lors de cette nouvelle éditionChaque année, la féria de Pentecôte de Nîmes (Gard) contient son lot de nouveautés. Pour cette édition 2026, il y en a cinq. Le récap'.

Read more »

Féria de Nîmes 2026 : voici pourquoi les commerçants vont être particulièrement contrôlés cette annéeAlors que s'ouvre la féria de Nîmes (Gard) ce jeudi 21 mai 2026, les autorités ont annoncé mener des contrôles accrues dans les commerces qui accueillent les festivités. Détails.

Read more »

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, annoncé à la feria, assistera à une corrida aux côtés du nouveau maire de NîmesLe secrétaire national du PCF Fabien Roussel est annoncé sur la feria de Nîmes samedi 23 et dimanche 24 mai. Il assistera à une corrida aux côtés du nouveau maire communiste de Nîmes Vincent Bouget.

Read more »