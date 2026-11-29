La Star Academy 2026 marque le cap des 25 ans avec une nouvelle formule de tournée annoncée par Nikos Aliagas. Découvrez les dates et le concept inédit des duos avec les légendes de l'émission.

La Star Academy 2026, diffusée sur TF1, a franchi une étape décisive avec l'annonce officielle d'une transformation majeure de sa tournée à venir. Nikos Aliagas a révélé ce samedi 28 novembre, lors d'une émission en direct, que le format traditionnel des concerts allait évoluer pour célébrer le 25e anniversaire de la célèbre émission de télé-crochet.

Une nouvelle formule pour le 25e anniversaire

Ce concept inédit prévoit l'intégration d'anciens candidats devenus des artistes reconnus, qui partageront la scène avec la promotion actuelle. Nikos Aliagas a précisé que cette initiative vise à honorer l'héritage de l'émission, soulignant que de nombreux élèves ont contribué à écrire sa légende depuis un quart de siècle. Les spectacles s'étendront sur le territoire français ainsi qu'en Suisse et en Belgique, créant ainsi une dynamique nationale et internationale forte.

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La première date de cette fête des 25 ans est fixée au 6 mars prochain au Zénith de Douai. Sur scène, chaque artiste historique servira d'invité d'honneur dans chaque ville, permettant des duos, la reprise d'hymnes cultes et des moments partagés avec les academiens de la saison 2026, renforçant le lien entre les générations.

Le déroulement de l'émission du 28 novembre

La soirée a été marquée par des duels intenses sous la supervision du délégué Mosimann. Tandis que Félix, Cameron et Zoé bénéficiaient de leur immunité, huit élèves sur la sellette ont dû s'affronter : Ydriss, Kylian, Mélina, Leeloo, Brieuc, Noémie, Isabella et Maud. Ce format exigeant a obligé les candidats à défendre une dernière fois leur place sur la scène de l'émission.

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Les résultats ont été tranchés après ces confrontations directes. Le public a choisi de sauver Mélina, tandis que le corps professoral a accordé sa confiance à Leeloo. Les autres élèves ont ensuite repêché Brieuc, créant une dynamique de survie complexe pour les candidats restants dans la compétition.

Les réactions à l'élimination et l'absence d'Ydriss

L'atmosphère a été tendue par l'élimination d'Ydriss, délégué de la promotion, perdu face à Brieuc par quatre voix contre deux. Absent du plateau après sa sortie, Ydriss est resté en coulisses pour digérer sa déception, provoquant une incompréhension immédiate auprès des téléspectateurs et une division sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X.

Nikos Aliagas a rassuré le public concernant l'état émotionnel du jeune chanteur, expliquant que sa disparition temporaire était nécessaire pour lui permettre de gérer le choc. Il a déclaré qu'il était très triste et que son entourage savait qu'il aurait besoin de temps pour s'en remettre avant de pouvoir reprendre sa route musicale.

Les attentes pour la suite de la tournée

Le suspense concernant l'identité complète des anciens candidats reste entier, bien que plusieurs figures aient déjà participé à l'émission. Héléna, Marine, Jeanne, Ambre et Léa Doffey ont déjà foulé le plateau de TF1 pour partager des duos avec les academiens, offrant un avant-goût de ces retrouvailles attendues par les fans.

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Il reste désormais à savoir lesquels de ces artistes historiques accepteront de prolonger l'aventure sur les routes à partir du printemps prochain. Cette annonce majeure promet de renouveler l'expérience live de la Star Academy, en créant une synergie unique entre les talents émergents de 2026 et les légendes de l'émission.