Découvrez la Nike Zoom Fly 6 à 118,99 euros au lieu de 169,99 euros. Cette chaussure de running allie mousse ZoomX et plaque carbone pour une performance optimale.

La marque Nike a mis à jour sa gamme de chaussures de running de performance avec le modèle Nike Zoom Fly 6. Ce nouveau modèle est actuellement proposé à un prix réduit de 118,99 euros sur le site officiel de la marque. Le prix de vente initial était fixé à 169,99 euros. Cette offre de prix s'applique spécifiquement aux achats effectués via la plateforme digitale de Nike.

Caractéristiques techniques et confort

La Nike Zoom Fly 6 est conçue pour offrir un équilibre entre confort et performance sportive. Sa structure utilise une maille respirante doublée pour un ajustement précis du pied. La chaussure est plus légère que son prédécesseur, la Zoom Fly 5. Cette réduction de poids permet de minimiser la sensation de masse lors de la course. Malgré sa légèreté, la conception assure une stabilité suffisante pour les phases d'accélération.

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Technologie de propulsion et semelles

Le système de semelle de la Nike Zoom Fly 6 intègre la mousse ZoomX. Cette matière est identifiée comme le matériau le plus léger et le plus réactif jamais développé par Nike. Elle assure un retour d'énergie optimal pour le coureur. Une plaque en fibre de carbone est insérée sur toute la longueur de la semelle intermédiaire. Cette combinaison vise à améliorer l'efficacité de la propulsion à chaque foulée.

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Transition fluide et adhérence

Le drop de la chaussure est de 8 millimètres. Ce paramètre technique garantit une transition fluide entre les phases d'appui et de décollage. La semelle extérieure est fabriquée en caoutchouc fin et adhérent. Elle fournit la traction nécessaire sur les surfaces en bitume. Cette configuration technique permet de conserver la durabilité de la chaussure sur le long terme. Elle maintient également une grande souplesse adaptée aux runs intensifs.

Options d'achat et autres promotions

Les clients peuvent choisir l'option Click and Collect lors de la commande en ligne. Cette option permet de récupérer les chaussures près de son domicile sans surcoût. Le site propose également d'autres modèles à tarifs réduits. La Nike Air Max 90 est disponible à 89,99 euros. La Nike Air Force 1 07 SE est proposée à 90,99 euros. La Nike Air Max Plus VII est à 99,99 euros. La Air Jordan Skyline Low LE est à 79,99 euros. La Nike Pacific est à 52,49 euros.