Découvrez les modèles les plus convoités du moment, avec des empeignes en cuir, en mesh et en plastique, ainsi que des semelles inspirées du running pour garantir amorti et adhérence.

Nike propose une sélection de 5 baskets tendances à prix réduit , avec des remises allant jusqu'à -30% sur son site officiel. Parmi ces modèles, les Zoom Vomero 5, les Court Vision Low, les Air Jordan MVP 92 et les 4 RM sont à découvrir.

Ces baskets sont conçues pour offrir un mélange de style et de confort, avec des empeignes en cuir, en mesh et en plastique, ainsi que des semelles inspirées du running pour garantir amorti et adhérence. Les Nike React Vision, quant à elles, sont idéales pour courir, marcher ou piétiner, avec une mousse React pour absorber tous les chocs et assurer un confort ultime.

Les Air Jordan MVP 92 sont des incontournables à posséder, avec leurs lignes sportives et leur empeigne impeccable en cuir et en tissu. Les Air Jordan 4 RM, quant à elles, sont des légendaires qui ont été remis au goût du jour, avec un look rétro et un confort et une durabilité améliorés. Ces baskets sont disponibles à prix réduit sur le site officiel de Nike, avec des remises allant jusqu'à -30%





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