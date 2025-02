Nike : Profitez de Réductions jusqu'à -40% sur des Sweats Incontournables

Découvrez 3 sweats Nike à prix réduits, parfaits pour le sport, le quotidien ou les moments de détente. Profitez de promotions allant jusqu'à -40% sur des modèles élégants et confortables.

Que vous soyez un adepte du style vestimentaire décontracté ou non, les sweats sont des incontournables à posséder. Vous serez sûrement d'accord sur le fait qu'ils représentent à la perfection la notion de confort. Avec les remises atteignant les -40% sur cette sélection de 3 sweats disponibles chez Nike , c'est le moment idéal de vous équiper à prix doux.

Que ce soit pour arborer un look décontracté ultra tendance, pour le sport ou simplement pour vous détendre, les sweats se révèlent indispensables. Entre liberté de mouvement, coupe large et contact agréable avec la peau, que demander de mieux ? Si en plus de cela, vous souhaitez dénicher un modèle qui a du style, vous trouverez forcément votre bonheur chez l'enseigne de prêt-à-porter de sport Nike. Mêlez décontraction et style avec ces 3 sweats Nike. Le sweat à capuche Standard Issue pour homme, noir avec des détails blancs est un basique. Conçu en coton et en polyester avec la technologie Dri-Fit, il est aussi chaud qu'agréable à porter tout en assurant une évacuation efficace de la transpiration. Ce modèle à -40% revient à 47,99 euros au lieu de 79,99 euros. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le sweat Standard Issue. Le sweat à capuche en molleton à zip Chill Terry pour femme est un vêtement cocooning par excellence. Doté d'une coupe ample ainsi qu'un tissu doux et chaud, il vous accompagne partout. Affiché à -20%, il est disponible à 55,99 euros au lieu de 69,99 euros. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le sweat Sportswear Chill Terry. Le Paris Saint-Germain est votre club préféré ? Alors, cap sur le sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme. Ce sweat, confectionné en molleton d'épaisseur moyenne, a été revisité avec des motifs du PSG. Profitez de la promo et commandez-le à 48,99 euros au lieu de 69,99 euros. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le sweat Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut retenir sur ces sweats Nike : Ces sweats Nike sont la parfaite association entre décontraction et tendance. Dotés d'une capuche, d'une coupe ample et d'un tissu chaud, ils confèrent un confort sans pareil au quotidien





20minutesMars

