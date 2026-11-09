Nike lance le top 3 des sneakers au motif animal pour l'automne

Découvrez les modèles Nike Air Force 1 et Air Superfly LX au design animalier à prix réduit. Livraison gratuite dès 99 euros pour tous les clients du site officiel.

La marque américaine Nike propose actuellement une sélection exclusive de sneakers ornées de motifs animaux, idéales pour intégrer les tendances de la saison automne-hiver dans sa garde-robe. Cette collection met en avant des designs audacieux comme le léopard et le poney sur des modèles emblématiques tels que l' Air Force 1 et l' Air Superfly LX, visant à séduire les amateurs de style sportif et urbain.

Promotions et conditions de livraison Nike

Les clients peuvent commander ces sneakers préférées directement sur le site de la marque avec la livraison standard offerte dès 99 euros d'achat. Les membres du programme de fidélité Nike bénéficient d'une offre allégée avec la livraison gratuite dès 55 euros d'achat seulement. L'adhésion à ce programme est gratuite et ne prend que quelques secondes, offrant divers avantages exclusifs tels que des remises, des retours simplifiés et des réductions lors de l'anniversaire.

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En plus de ces modèles animaliers, plusieurs autres chaussures sont mises à profit à des prix réduits. La Nike Air Max 90 est proposée à 104,99 euros au lieu de 149,99 euros, tandis que la Nike Air Force 1 07 SE est à 90,99 euros au lieu de 129,99 euros. La Nike Air Max Plus VII est disponible à 139,99 euros au lieu de 199,99 euros, et la Nike Air Force 1 Low Retro à 97,99 euros au lieu de 139,99 euros. La Air Jordan Skyline Low LE est à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros, et la Nike Pacific à 52,49 euros au lieu de 74,99 euros.

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Analyse du modèle Nike Air Force 1 SE Léopard

La Nike Air Force 1 '07 SE Leopard se distingue par un motif léopard chaleureux sur une semelle entièrement noire. Le logo Swoosh, les lacets et la languette sont également noirs pour maximiser l'élégance de la paire. L'empeigne en toile résistante et confortable est équipée d'une unité Nike Air pour un amorti léger lors de chaque pas. Ce modèle est généralement vendu au prix de 129,99 euros chez Nike.

Le style poney sur la Nike Air Force 1 et l'Air Superfly

La version effet Poney de la Nike Air Force 1 '07 est disponible à partir de la pointure 35,5 avec un faux cuir lisse résistant et confortable. Le logo Swoosh est marron tandis que les lacets et la languette sont blancs, complétés par un col bas rembourré. Cette paire est vendue 149,99 euros. La Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather, version premium inspirée du running, offre une grande souplesse et une adhérence optimale grâce à sa semelle en caoutchouc. Elle est proposée à 119,99 euros.