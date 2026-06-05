Nike lance 'Rip The Script', une nouvelle campagne spectaculaire à une semaine de la Coupe du monde 2026. Le spot réunit plusieurs stars du football mondial et d'autres sports, dans une mise en scène pensée comme un véritable objet de divertissement.

Nike dévoile une publicité de folie pour la Coupe du monde 2026. La marque à la virgule réunit plusieurs stars du football mondial, parmi lesquelles Cristiano Ronaldo , Vinicius Jr, Kylian Mbappé , Erling Haaland , Ronaldinho , Zlatan Ibrahimovic , Eric Cantona et bien d'autres.

Le spot fait appel à des figures d'autres sports comme LeBron James ou de la pop culture comme Ted Lasso, Kim Kardashian ou Travis Scott, dans une mise en scène pensée comme un véritable objet de divertissement. Le casting XXL (et la liste n'est pas complète) comprend également Lebron James, Travis Scott, Central Cee, Kim Kardashian, Clint 149, Didier Drogba, Wayne Rooney et d'autres.

Dans ce format long, Nike prend le contrepied des contenus très courts habituellement pensés pour les réseaux sociaux. Le scénario est simple, il n'y en a pas. C'est une bataille de tous les terrains dans la lutte pour le ballon. Une bonne manière pour la marque américaine d'exister autour de la Coupe du monde, même sans être partenaire officiel de la Fifa, en misant sur ses athlètes et ses sélections.

La publicité, nommée 'Rip the Script', est une nouvelle campagne spectaculaire à une semaine de la Coupe du monde 2026





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