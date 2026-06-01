Nike Air Max : Profitez des soldes pour obtenir jusqu'à 30 % moins cher

Si les Nike Air Max sont des valeurs sûres en matière de sneakers, leur prix peut parfois rebuter certains acheteurs. Profitez donc des soldes Nike pour obtenir vos Nike Air Max jusqu’à 30 % moins cher !

Si les Nike Air Max sont des valeurs sûres en matière de sneakers, leur prix peut parfois rebuter certains acheteurs. Profitez donc des soldes Nike pour obtenir vos Nike Air Max jusqu’à 30 % moins cher !

Parce que les soldes n’arrivent que deux fois par an, c’est un événement très attendu par les consommateurs. De nombreuses enseignes baissent leur prix sur de nombreux produits, pour les rendre accessibles à tous et écouler les stocks. Nike ne déroge pas à la règle et propose des soldes très intéressants, notamment sur ses sneakers. Par exemple, découvrez plusieurs modèles de Air Max dont le prix chute de 30 %.

C’est le moment idéal pour refaire le plein et varier tant les modèles que les coloris. Voici quelques modèles iconiques concernés par les soldes de 2026. Si vous avez connu les Air Max des années 90, consolez votre nostalgie avec ce modèle TL 2.5. Les lignes ondulées en forme de vague sont présentes sur les côtés, le cuir lisse et le mesh respirant de l’empeigne offrent un ensemble très esthétique.

Bien sûr, l’amorti légendaire des Air Max reste présent, mais cette fois-ci, sur toute la longueur pour que vous ayez l’impression de marcher sur un nuage. Ce modèle homme est disponible du 35,5 au 49,5. Fan inconditionnel des Air Max Plus VII, Kylian Mbappé partage désormais avec vous son modèle pour la ville. Largement inspirées de ses crampons, les Air Max Plus VII « Kylian Mbappé » sont une version de la TN7 améliorée.

C’est aussi un clin d’œil aux crampons du champion du Real de Madrid. La tige en mesh respirant est parsemée de points et traits en cuir synthétique. Dans la semelle, les unités Nike Air offrent un excellent amorti. A -30 %, il serait dommage de passer à côté !

Si vous aimez les sneakers qui ont du caractère, ce modèle révolutionnaire fait son grand retour. Depuis 1999, la Air Max SNDR fait chavirer les cœurs et elles reviennent sur le devant de la scène. Elles présentent un exceptionnel maintien au talon et une fermeture à zip qui vient cacher le lacet.

En ouvrant la fermeture éclair, vous découvrez le code 6453 qui correspond tant aux derniers numéros du téléphone des bureaux de Nike aux États-Unis qu’aux chiffres du clavier qui correspondent aux lettres « NIKE ». Pour les jeunes qui ont la bougeotte et qui ont souvent mal aux pieds, les Nike Air Max Plus sont salvatrices. Elles proposent un maintien fiable et un amorti de haut niveau qui protègent les genoux et les chevilles en pleine croissance.

La technologie Tuned Air renforce cette sensation de rebond que ce soit dans le jeu, le sport ou le quotidien. Renforcées avec les détails en plastique, elles n’en restent pas moins élégantes et dans l’air du temps. C’est un modèle unisexe qui vient parfaire le look des adolescents. Inutile de chercher une paire de chaussures lifestyle pour avoir plus de style : les Nike Air Max 270 sont parfaites.

Elles sont confortables, tendance et surtout en promotion sur le site officiel de Nike. Ce modèle bleu et blanc spécial ado est disponible du 35,5 au 40. Comme toutes les Air Max, elles possèdent un coussin d’air localisé sur le talon pour plus de rebond et d’amorti. Légères et respirantes, elles se portent en toutes saisons, sous un jeans, avec un jogging et même avec un short.

Elles se font aussi discrètes que confortables, pourtant, les Nike Air Max Moto 2K sont probablement les moins connues de la gamme Air Max. Confortables à souhait, grâce à leur coussin d’air sur le talon, elles se portent à la ville comme sur les sentiers de campagne. Vous aimerez les détails métalliques gris qui contrastent avec le mesh noir de l’empeigne. Les crampons de la semelle se prêtent à tous types d’exercices, sur des sols secs, mais aussi humides.

L’empeigne légère est en mesh superposé. On aime ou on n’aime pas, mais les Nike Air Max SNDR bleues sont un des modèles iconiques de la marque à la virgule. Conçues pour les femmes, ce sont des sneakers confortables qui offrent un excellent maintien du pied pour courir. L’amorti est assuré par les bulles d’air légendaires sur le talon, mais également 2 unités supplémentaires sur l’avant de la semelle.

Et comme les femmes aiment les secrets, cette chaussure codée affiche les nombres 6453 sous la fermeture éclair : les nombres qui correspondent à NIKE sur les anciens claviers de téléphone. Qui a dit que les sneakers ne pouvaient pas se porter au bureau et encore moins avec un costume ? Les Nike Air Max TL 2.5 noires viennent contredire toutes les idées reçues à ce sujet.

Elles sont confortables, respirantes et élégantes, de quoi rehausser votre tenue la plus distinguée. Les éléments en cuir synthétique font revivre les lignes classiques de 1999 pour un brin de nostalgie à vos pieds. Portez-les sans modération pour faire tomber les clichés très fermés sur les tenues guindées exigées au bureau. Le coloris noir et rouge oranger illustre bien le nom de ces Nike Air Max Phoenix.

Ces chaussures ado conçues par Nike marquent l’envie de performer quoi qu’il en coût





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