Profitez d'une réduction de 40€ sur les baskets Nike Air Max LTD chez Intersport. Découvrez les détails de cette offre Black Friday et les caractéristiques techniques de la paire.

La marque Nike propose une remise significative sur son modèle phare de sneakers hivernales, les Air Max LTD, disponibles chez le détaillant Intersport. Cette paire spécifique est actuellement proposée au prix de 89,99 euros, soit une réduction notable par rapport à son prix public habituel de 129,99 euros. Cette offre s'inscrit directement dans le cadre des promotions Black Friday mises en place par le magasin.

Technologie d'amorti et confort hivernal

Les baskets Nike Air Max LTD sont conçues pour maintenir les pieds au chaud lors des périodes de froid intense. Le tissu spécifique utilisé pour cette version hivernale contribue à l'isolation thermique sans alourdir la chaussure, un atout majeur pour les longues journées passées à marcher. L'unité Max Air installée au niveau du talon absorbe les chocs à chaque foulée, une caractéristique essentielle car le talon est la première zone à entrer en contact avec le sol lors de la marche.

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La semelle extérieure en caoutchouc résistant garantit une adhérence durable dans toutes les conditions météorologiques. Cette caractéristique permet d'affronter les trottoirs mouillés et les sols humides sans risque de glissade. Les rainures flexibles de la semelle accompagnent le mouvement du pied à chaque pas, la chaussure se pliant simultanément selon la démarche naturelle de chaque utilisateur.

Matériaux premium et ajustement personnalisé

L'empeigne de ces sneakers Nike Air Max LTD associe du cuir véritable et des matières synthétiques pour une durabilité optimale et un confort quotidien supérieur. Le mesh présent dans la tige, composé d'un tissu à mailles ouvertes, apporte de la souplesse aux zones où le cuir seul serait resté plus rigide. Cette combinaison de matériaux assure un ajustement parfait tout en préservant la légèreté de la paire.

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La doublure intérieure en textile touche directement la peau et offre un contact doux, évitant tout frottement désagréable contre une matière brute. Les lacets permettent aux porteurs d'ajuster précisément le serrage selon la morphologie unique de leur pied. La tige basse s'arrête sous la cheville, laissant l'articulation libre et permettant à l'ourlet du pantalon de retomber naturellement.

Disponibilité et logistique Intersport

Cette paire de baskets Nike Air Max LTD est au prix de 89,99 euros au lieu de 129,99 euros sur Intersport. L'offre fait partie d'un ensemble plus large de réductions Black Friday incluant des produits électroniques et électroménagers. Le magasin propose deux options de récupération simples : la livraison à domicile ou le retrait en magasin, afin de s'adapter aux préférences de chaque client.

La couleur noire de la paire s'associe facilement à un jean droit ou un chino pour un look décontracté adapté au week-end. Les passionnés de sneakers et les consommateurs recherchant un équipement hivernal performant peuvent ainsi bénéficier de cette opportunité de prix. La disponibilité de ces modèles sous conditions de stocks reste soumise aux aléas de la distribution.