Nike 2026 : V5 RNR, P-6000 et Moon Shoe, les incontournables automne-hiver

Découvrez les trois modèles Nike automne 2026 : V5 RNR Premium, P-6000 et Moon Shoe. Une sélection alliant heritage technique, style Y2K et confort quotidien.

La scène streetwear opère une mutation majeure en 2026, s'éloignant des codes conventionnels pour embrasser une authenticité retrouvée. Nike capitalise sur cette tendance en réactivant des archives historiques, mettant particulièrement en avant des silhouettes emblématiques du running et du lifestyle urbain. Trois modèles spécifiques dominent le marché actuel : la V5 RNR Premium, la P-6000 et la Moon Shoe.

Le retour des silhouettes rétro Nike

Ces sneakers se distinguent par leur capacité à fusionner un héritage technique robuste avec une esthétique vintage séduisante. Elles captent l'attention d'une communauté d'amateurs exigeants en quête d'objets cultes. Alors que les modèles phares actuels occupent le devant de la scène, ces trois références historiques volent la vedette grâce à leur valeur narrative et leur design intemporel.

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En parallèle de cette stratégie de niche, la marque propose également des remises significatives sur d'autres références majeures. La Nike Air Max 90 est notamment disponible à 104,99 euros au lieu de 149,99 euros. La Nike Air Force 1 07 SE passe de 129,99 euros à 90,99 euros, tandis que la Nike Air Max Plus VII est proposée à 139,99 euros au lieu de 199,99 euros.

La stratégie tarifaire s'étend également à la Nike Air Force 1 Low Retro à 97,99 euros, initialement à 139,99 euros, et à l'Air Jordan Skyline Low LE qui descend à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros. Pour un public plus sensible aux prix, la Nike Pacific est affichée à 52,49 euros au lieu de 74,99 euros.

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La V5 RNR Premium et son esprit Y2K

La Nike V5 RNR Premium incarne avec force l'esprit Y2K, s'inspirant directement des standards du running des années 2000. Cette paire repose sur une semelle intermédiaire constituée de mousse épaisse et légère, garantissant un amorti efficace pour les journées intenses. Son empeigne en mesh respirant est structurée par des renforts en cuir synthétique et rehaussée de détails métallisés.

Le logo Swoosh 3D vient apporter la touche finale distinctive à cette conception rétro assumée. La semelle extérieure en caoutchouc assure une adhérence fiable sur diverses surfaces. Conçue pour accompagner tous les déplacements quotidiens, cette paire offre un compromis optimal entre style et confort.

Les consommateurs peuvent acquérir cette paire V5 RNR Premium sur le site officiel de Nike au prix de 94,99 euros. Ce tarif reflète la valeur ajoutée d'un modèle qui perpétue la légende du running tout en intégrant les codes vestimentaires contemporains.

P-6000 et la lignée Pegasus

La Nike P-6000 reprend directement les codes visuels et fonctionnels du running rétro, en s'inspirant des modèles Pegasus 25 et Pegasus 2006. Son empeigne en tissu respirant est renforçée par du cuir synthétique pour assurer durabilité et confort. L'ensemble repose sur une semelle extérieure crantée en caoutchouc, typique des chaussures d'athlétisme.

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L'amorti en mousse de la semelle intermédiaire procure une sensation de performance athlétique, même lors d'une utilisation décontractée. Avec ses lignes sportives directement inspirées des années 2000, cette paire convient parfaitement aussi bien aux tenues urbaines qu'aux sorties décontractées.

Ces baskets Nike P-6000 sont disponibles sur le site de la marque au prix de 119,99 euros. Elles représentent une alternative solide pour les amateurs de technologie amortissante combinée à une esthétique rétro.

Moon Shoe et l'héritage de Bill Bowerman

La Nike Moon Shoe détient une place singulière dans l'histoire de la marque, née d'un prototype imaginé par Bill Bowerman à l'aide d'un gaufrier. Ce modèle emblématique revient fidèle à son esthétique des années 70, avec une empeigne en nylon et une semelle extérieure à motif gaufré. Sa silhouette basse et sa semelle intermédiaire en mousse offrent un confort adapté aux déplacements du quotidien.

Avec son héritage historique et son allure rétro, cette sneaker ravira les amateurs de modèles iconiques. La Nike Moon Shoe est proposée à 99,99 euros sur Nike, consolidant ainsi son statut d'objet de collection accessible tout en restant fonctionnel pour un usage moderne.