Découvrez tout sur le match Niger contre Maroc pour les éliminatoires de la CAN 2027. Date, heure exacte à Rabat et chaînes TV pour suivre le live en direct.

La quatrième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 voit s'affronter le Maroc et le Niger au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Cette rencontre cruciale, qui se déroule sur le sol marocain en raison de l'absence d'infrastructures homologuées au Niger, promet d'être un moment intense pour les deux sélections nationales. Les Lions de l'Atlas entendent y poursuivre leur domination et assurer leur première place dans le groupe A.

Déroulement et Contexte du Match au Stade Prince Moulay Abdellah

Le coup d'envoi de cette affiche majeure est fixé ce mardi 17 novembre à 21h00, heure française. Les équipes se retrouvent dans la capitale marocaine pour le second match du groupe A. Lors de la première opposition disputée vendredi dernier à Casablanca, le Maroc avait livré une performance écrasante en s'imposant sur le score fleuve de 5 à 1. Cette victoire historique avait mis en lumière la supériorité technique des Marocains et leur capacité à marquer à volonté.

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Le contexte est particulièrement significatif pour cette rencontre de Rabat. Alors que le Maroc arrive avec une dynamique excellente et une confiance retrouvée, le Niger aborde le match avec la ferme intention de redresser la barre. La délégation nigérienne, emmenée par son sélectionneur Nabil Beghiz, sait qu'elle doit montrer un visage beaucoup plus combatif pour espérer sortir les points de cette visite délicate au Maroc.

Performance des Lions de l'Atlas et Forme d'Achraf Hakimi

Avec trois victoires consécutives et neuf points au compteur, le Maroc s'est installé comme le favori incontesté de ce groupe A. Les performances offensives de l'équipe nationale, dirigée par Mohamed Ouahbi, ont été l'un des principaux moteurs de cette campagne qualificative réussie jusqu'à présent. L'efficacité des attaquants marocains a été déterminante, transformant les occasions créées en buts concrets face à des adversaires souvent débordés.

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Une figure s'est particulièrement distinguée lors de la victoire à Casablanca : Achraf Hakimi. Le latéral droit a inscrit un doublé, confirmant son inspiration offensive constante ces dernières semaines. Sa contribution technique et sa vision du jeu ont désorganisé la défense nigérienne et ouvert les portes du succès pour ses coéquipiers. Cette réussite individuelle et collective renforce la dynamique du groupe marocain en vue de cette quatrième journée.

Le Niger, quant à lui, compte目前trois points et se trouve en position d'outsider ambitieux. Troisième de son groupe avant cette rencontre, l'équipe nigérienne sait que chaque point compte pour rester dans la course. Malgré le désavantage logistique de ne pas jouer dans leur stade habituel, les joueurs de Nabil Beghiz ont à cœur de prouver leur valeur sur la pelouse du Stade Prince Moulay Abdellah.

Programme TV et Streaming pour Suivre le Live en Direct

Pour les supporters au Maroc comme dans le monde entier, les modalités de diffusion sont claires et accessibles. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. Cette couverture télévisuelle permettra aux téléspectateurs de suivre chaque action de jeu en haute définition, avec les commentaires des experts sportifs attachés à la chaîne.

En plus de la diffusion linéaire, la rencontre est accessible via les plateformes numériques. Le streaming est disponible sur le site officiel de beIN SPORTS ainsi que sur leur application mobile dédiée. Cette option permet une consultation flexible, idéale pour suivre le match depuis n'importe quel appareil connecté, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone.

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Il est essentiel de retenir les informations pratiques pour ne rien manquer de l'action. Le rendez-vous est fixé pour le mardi 17 novembre à 21h00. Que vous choisissiez la télévision traditionnelle ou le streaming en ligne, assurez-vous d'avoir votre accès à beIN SPORTS 1 activé à l'avance pour profiter pleinement de cette quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027.