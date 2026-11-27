Après sept ans de couple et trois ans de fiançailles, Nicole Scherzinger et Thom Evans officialisent leur rupture. Découvrez les détails de cette décision.

Nicole Scherzinger et Thom Evans mettent fin à sept années de vie commune en annonçant leur séparation officielle. L'ancien joueur de rugby a confirmé la nouvelle vendredi 27 novembre sur son compte Instagram. Cette rupture intervient trois ans après leurs fiançailles célébrées en juin 2023. Le couple formait l'un des unions les plus remarquées de l'industrie du divertissement.

Une rupture annoncée publiquement par Thom Evans

Thom Evans, âgé de 41 ans, a publié une story sur ses réseaux sociaux pour révéler la fin de sa relation. Il a précisé que c'est la chanteuse des Pussycat Dolls qui a initié la démarche de séparation. Dans son message, il a partagé une phrase simple mais poignant : ce n'est pas le résultat qu'il espérait. Cette annonce surprise a touché de nombreux fans qui suivivaient la vie sentimentale de la star depuis plusieurs années.

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La réaction officielle de Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger, la chanteuse de 48 ans, a également pris la parole pour commenter cette décision. Elle a exprimé ses sentiments sur cette séparation en souhaitant sincèrement tout le bonheur du monde à son ex-fiancé. Bien que le projet de famille s'éloigne, la star peut compter sur un agenda artistique bien rempli pour traverser cette épreuve personnelle. Sa carrière reste une priorité dans sa vie actuelle.

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Un historique de couple long de sept ans

Leur relation a débuté il y a sept ans, marquant une étape importante dans la vie personnelle de Nicole Scherzinger. Ils avaient officialisé leurs fiançailles en juin 2023, suscitant de nombreuses félicitations dans la presse people. Cette annonce de rupture met un terme à une période considérée comme stable et glamour. La gestion de cette transition semble se faire dans le respect mutuel, selon les déclarations initiales.

Conséquences immédiates et avenir des deux acteurs

Thom Evans, ancien international de rugby, et Nicole Scherzinger, icône de la pop mondiale, doivent désormais réorganiser leur vie. La séparation intervient alors que leur visibilité médiatique reste élevée. Les fans et les médias surveillent de près les prochaines étapes de leur carrière respective. Cette nouvelle marque un tournant dans la biographie de deux personnalités publiques reconnues.