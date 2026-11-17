L'instructrice de Pilates Nicole Hernandez recommande le pelvic curl pour renforcer tout le corps. Découvrez comment cet exercice simple améliore la mobilité et la force musculaire.

Si l'instructrice de Pilates Nicole Hernandez ne devait conserver qu'un seul exercice pour toute sa vie, elle choisirait sans hésiter le pelvic curl. Ce mouvement fondamental est présenté comme la solution ultime pour maintenir une force musculaire durable et une mobilité articulaire optimale.

Le choix de l'exercice fondamental pour débutants

Nicole Hernandez identifie le pelvic curl, également connu sous le nom de pont fessier dynamique, comme le mouvement favori qu'elle recommande systématiquement à ses élèves débutants. Ce choix stratégique découle de la capacité unique de cet exercice à solliciter l'ensemble du corps de manière coordonnée.

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La discipline du Pilates regroupe une multitude de mouvements qui travaillent la globalité physique. Cependant, cette diversité peut parfois dérouter les nouveaux venus. Un geste simple suffit pourtant à installer le contrôle corporel et à développer une force durable.

Combinaison de mobilité et de renforcement musculaire

Cet exercice spécifique combine la mobilité de la colonne vertébrale avec un renforcement ciblé des fessiers, des ischio-jambiers et des muscles abdominaux. Le tout est réalisé en un seul mouvement fluide et contrôlé.

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Le Pilates repose sur une technique de respiration précise qui cible les muscles profonds. Une fois cette maîtrise acquise, les pratiquants peuvent ajuster la fréquence de pratique en fonction des sensations de leur propre corps.

Nicole Hernandez explique que les choses les plus simples s'avèrent souvent les plus efficaces. Le pelvic curl illustre parfaitement la philosophie qu'elle apprécie : bouger en pleine conscience, avec contrôle et intention, tout en développant sa force.

Guide technique pour une exécution parfaite

Pour réaliser correctement ce mouvement, commencez allongé sur le dos avec les bras le long du corps et les paumes vers le bas. La colonne vertébrale doit adopter une position neutre sans creuser excessivement le bas du dos.

Pliez les genoux en posant les pieds à plat par terre, écartés de la largeur des hanches et placés près des fesses. Prenez une inspiration en gonflant la cage thoracique pour étirer les côtes de part et d'autre.

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Lors de l'expiration, basculez le bassin vers le ventre comme pour l'enrouler. Le bas du dos doit complètement se poser contre le sol avant de prendre appui sur les pieds pour décoller hanches et colonne vertèbre par vertèbre.

Alignement et bienfaits pour la santé à long terme

Il est crucial de garder les omoplates au sol durant le soulèvement. À la position haute, les épaules, les hanches et les genoux doivent être parfaitement alignés pour maximiser l'efficacité et sécuriser la pratique.

Travailler son équilibre, sa souplesse, sa mobilité et sa force est indispensable pour bien vieillir. Cette routine de quelques minutes nécessite zéro matériel et permet de s'entraîner partout.

L'objectif ultime est de rester autonome dans les gestes du quotidien. Cet exercice simple contribue à améliorer la mobilité articulaire et la force musculaire pour les années à venir.