Nicole Bigas, présidente de Confluences, condamnée à amende de 4 000€

Nicole Bigas, présidente de Confluences, l'association organisant les Internationaux de la Guitare, a été condamnée à une amende de 4 000€ par la Cour des comptes pour engagement de dépenses sans pouvoir et poursuite de l'activité salariée sans contrat de travail formalisé.

Nicole Bigas , présidente de Confluences , l'association organisant les Internationaux de la Guitare, vient d'être condamnée à une amende de 4 000€ par la Cour des comptes.

La présidente de l'association est condamnée et se voit infliger entre 2018 et 2023, l'association Confluences a bénéficié de nombreuses subventions, notamment de la commune de Montpellier, avec 150 000€ par an et 60 000€ en 2023. Les rémunérations du directeur Talaat El Singaby, décédé depuis, représentaient entre 100 000 et 200 000€ par an. Les charges et produits d'exploitation de l'association se situaient entre 700 000 et 900 000€. Montpellier.

Décès de Talaat El Singaby : le fondateur des Internationaux de la Guitare s'en est allé. Un rapport avait été publié en 2024. La présidente a été renvoyée devant la Chambre du Contentieux de la Cour des comptes en 2025. Elle a été condamnée pour engagement de dépenses sans pouvoir et pour poursuite de l'activité salariée sans contrat de travail formalisé





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