Nicolas Lecompte, un collectionneur maniaque de Panini, a repris sa collection de 24 albums

Nicolas Lecompte, un collectionneur de 32 ans originaire d'Orléans (Loiret), a repris en main sa collection de 24 albums Panini de vignettes de foot, dont le premier est la Coupe du monde de 1986 et son plus bel objet, la Coupe du monde de 1998. Il a commencé à collecter ces livrets en 2014, après avoir commencé à gagner de l'argent avec son travail. Son objectif est de ne plus jamais connaître la frustration de son hobby maniaque, mais plutôt de le méditer après une longue journée de travail.

Nicolas Lecompte , un collectionneur de 32 ans originaire d'Orléans (Loiret), a repris en main sa collection de 24 albums Panini de vignettes de foot, dont le premier est la Coupe du monde de 1986 et son plus bel objet, la Coupe du monde de 1998.

Il a commencé à collecter ces livrets en 2014, après avoir commencé à gagner de l'argent avec son travail. Son objectif est de ne plus jamais connaître la frustration de son hobby maniaque, mais plutôt de le méditer après une longue journée de travail. Il a une collection répertoriée depuis la Coupe du monde de 1986 et compte sur son frère pour la maintenir en bonne santé.

Il a même un tableau avec les vignettes qu'il a en double ou par numéro de joueurs. Il a eu des traumatismes à ne pas finir son album et a même des doubles qu'il préfère donner aux enfants d'amis ou à la famille. Son prochain objectif est de mettre la main sur le cahier de la Coupe d'Europe de 1984, la première victoire de la France en compétition.

La maison d'édition Panini a sorti un album pour la Coupe du monde 2026, la dernière édition avant que Panini ne perde son contrat avec la FIFA. Nicolas soutient que la mode n'a pas ébranlé sa passion pour les livrets Panini et qu'il continuera à collecter avec son frère, même si Topps, le fabricant américain de livrets à collectionner, pourrait reprendre le flambeau





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