Nicolas Fiault‑Chesnais, créateur de décors en ballons, expose son univers spatial à Balloon Story Barceloine

Le décorateur de ballons manchois Nicolas Fiault‑Chesnais a participé à l'exposition immersive Balloon Story à Barcelone, où il a imaginé un monde spatial en ballons parmi 600 000 structures colorées, en compagnie d'artistes venus de dizaines de pays.

Nicolas Fiault‑Chesnais , artiste originaire de la Manche spécialisé dans les décors en ballons, a été convié à participer à l'une des plus imposantes expositions immersives du moment, Balloon Story , qui se déroule actuellement à Barcelone .

Du 10 au 20 mai 2026, il a intégré une cinquantaine d'artistes internationaux du ballon, tous invités à imaginer et installer des installations thématiques. Cette manifestation, qui change de pays et de décor tous les six mois, a déjà parcouru Melbourne et Sydney avant d'atteindre la Catalogne. Pour cette édition barcelonaise, la consigne confiée à Nicolas était de concevoir un univers dédié à l'espace.

Il a ainsi donné forme à des extraterrestres, des fusées, des soucoupes volantes et même des véhicules interstellaires, le tout réalisé à partir de ballons en latex de différentes tailles, assemblés sur des structures de tubes en aluminium ou en plastique. L'artiste explique qu'il a passé les trois premiers jours à ériger les charpentes porteuses avant de s'atteler aux pièces décoratives, ce qui lui a permis d'exploiter l'ensemble de ses compétences acquises au fil des années auprès de particuliers et de professionnels





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