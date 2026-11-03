Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut : Prix et Accords Gastronomiques chez Cdiscount

Découvrez le champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut à 23,44 euros chez Cdiscount. Notes de mirabelle et figue, accord mets-vins et médailles Hachette.

Le champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut s'impose comme une référence incontournable pour les amateurs de vins effervescents de qualité supérieure. Commercialisé au prix de 23,44 euros la bouteille de 75 cl sur la plateforme Cdiscount, ce produit bénéficie d'une reconnaissance étendue auprès des spécialistes œnologiques.

Caractéristiques Olfactives et Cépages Utilisés

Ce champagne se distingue par une complexité aromatique riche, mettant en avant des fruits mûrs et une profondeur gustative remarquable. La composition cépage est classique mais maîtrisée avec précision, associant le chardonnay, le pinot noir et le meunier pour créer un équilibre harmonieux. Les notes olfactives dévoilent des saveurs de fruits jaunes telles que la mirabelle, la compote de pomme, ainsi que des touches subtiles de figue et d'abricot.

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Dès la première gorgée, le palais est immédiatement conquis par un goût gourmand et intense. Cette caractéristique fait de la Grande Réserve Brut l'incarnation même d'un champagne mature, capable de satisfaire les palais les plus exigeants dès l'ouverture de la bouteille. L'élevage en cave, qui peut durer jusqu'à six ans, contribue directement à cette intensité et à cette harmonie spécifiques.

Récompenses et Reconnaissance Professionnelle

La qualité exceptionnelle de ce millésime a été validée par plusieurs instances prestigieuses du secteur viticole français et international. Le champagne Nicolas Feuillatte a reçu le prix du Challenge International du Vin, une distinction majeure qui atteste de son excellence technique. Parallèlement, il a obtenu la médaille d'argent décernée par le Guide Hachette, un guide de référence qui souligne régulièrement les meilleures productions nationales.

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En outre, le produit bénéficie de l'appellation AOC, garantissant son origine contrôlée et ses méthodes de production traditionnelles. Ces accolades multiples renforcent la crédibilité de la marque et justifient sa position dans le segment des champagnes accessibles mais haut de gamme. Pour les consommateurs recherchant un rapport qualité-prix optimal, ces distinctions constituent un indicateur fiable de satisfaction.

Accords Mets-Vins et Suggestions Culinaires

L'une des forces majeures de la Grande Réserve Brut réside dans sa polyvalence culinaire exceptionnelle. La marque recommande expressément d'ouvrir la bouteille au moment précis de la dégustation afin de préserver toute sa fraîcheur et ses bulles fines. Cette recommandation permet de maximiser l'expérience sensorielle offerte par ce vin effervescent mature.

Pour accompagner ce champagne, plusieurs suggestions gastronomiques sont proposées pour couvrir l'intégralité du repas. Au début du festin, il se marie parfaitement avec une chiffonnade de jambon de Bayonne ou un comté affiné pendant 24 mois. En plat principal, les cannelloni poulet-ricotta ou les crevettes à la coriandre et citronnelle offrent des contrastes intéressants avec les notes fruitées du vin.

Même pour le dessert, ce champagne reste pertinent grâce à des accords inattendus comme les pancakes aux pommes. De l'apéritif jusqu'au dessert, il peut donc accompagner tout le repas sans perdre de son caractère. Cette adaptabilité en fait un choix idéal pour les dîners conviviaux où la diversité des plats est privilégiée.

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Disponibilité Commerciale et Contexte Marchand

Sur la plateforme Cdiscount, ce champagne est proposé dans le cadre d'une offre spécifique visant à rendre les grands crus plus accessibles. Le prix de 23,44 euros pour 75 cl place ce produit dans une fourchette compétitive par rapport à d'autres références présentées simultanément. Par exemple, le Champagne Charles Benoit & Fils Brut est affiché à 17,99 euros, tandis que le Champagne Tsarine Brut se trouve à 29,99 euros.

D'autres marques comme Canard-Duchêne (20,99 euros) ou R de Ruinart (49,99 euros) complètent la sélection disponible. Cette stratégie de mise en marché permet aux consommateurs de comparer facilement différentes options selon leur budget. L'offre est limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles, ce qui incite à une décision d'achat rapide pour les acheteurs motivés.