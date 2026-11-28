Découvrez les accords mets-vins, les notes de dégustation et le prix réduit de 23,44 euros pour le champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut sur Cdiscount.

Le champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut s'impose comme un choix polyvalent et raffiné pour les amateurs de vins effervescents. Disponible au prix de 23,44 euros sur la plateforme Cdiscount, cette bouteille bénéficie d'une réduction significative par rapport à son tarif normal de 28 euros. L'offre s'inscrit dans une sélection plus large de champagnes proposés par le site de e-commerce, mettant en valeur un excellent rapport qualité-prix reconnu par les guides œnologiques.

Notes de Dégustation et Composition Oenologique

Ce champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut se caractérise par une structure complexe issue d'un long vieillissement en cave qui peut durer jusqu'à six années. Cette longue maturation permet aux arômes de s'arrondir et de développer une texture onctueuse, lisse et enveloppante. Au nez et en bouche, les dominantes fruitées sont clairement identifiables, avec des notes prononcées de mirabelle, de compote de pomme, de figue et d'abricot sec. Le cépage principal utilisé est le chardonnay, un raisin blanc qui apporte une fraîcheur indispensable au vin. Il pousse sur un terroir argilo-calcaire, typique de la région de Champagne, un sol mêlant argile et calcaire qui confère au vin une tension minérale distinctive en bouche.

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Perspectives des Censeurs et Distinctions Officielles

La qualité de cette cuvée a été validée par plusieurs instances prestigieuses, renforçant son attractivité sur le marché. Les acheteurs lui attribuent une note élevée de 4,6 sur 5, basée sur l'analyse de 117 avis clients. Cette reconnaissance est également institutionnelle, puisque le Guide Hachette a couronné ce champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut pour son excellence. De plus, le Challenge international du vin lui a décerné une médaille d'argent, une distinction attribuée après une dégustation rigoureuse par un panel de professionnels. Ces distinctions attestent de la constance du goût d'une bouteille à l'autre, une qualité rendue possible par sa mention non millésimée qui signifie que le vin provient de plusieurs récoltes assemblées.

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Recommandations Gastronomiques et Accords Mets-Vins

La polyvalence de cette cuvée lui permet de s'accorder aussi bien à l'apéritif que pendant le repas principal. Trois plats salés très différents sont particulièrement cités pour accompagner cette bouteille. Le premier accord proposé est le jambon de Bayonne servi en chiffonnade, dont le salé naturel vient contraster avec la minéralité du vin. Le second est un cannelloni au poulet et ricotta, une préparation plus onctueuse qui épouse la texture enveloppante du champagne. Le troisième choix est des crevettes à la coriandre et citronnelle, dont les épures fraîches et asiatiques illuminent les notes de fruits blancs et de mirabelle. Ces suggestions démontrent la capacité du vin à s'adapter à des profils gustaux variés, du classique au plus audacieux.

Détails Techniques et Offre Commerciale chez Cdiscount

D'un point de vue technique, la bouteille de 75 cl correspond au format habituel, suffisant pour une petite tablée. Le taux d'alcool de 12 % Vol. est conforme aux standards, représentant 12 volumes d'alcool pour 100 volumes de boisson. La mention Brut indique une bouteille très peu sucrée, ce qui recommande de la servir bien fraîche pour conserver une bouche nette et vive. Sur Cdiscount, cette offre s'inscrit dans un contexte promotionnel incluant d'autres références comme le Champagne Charles Benoit & Fils Brut à 17,99 euros, le Champagne Tsarine Brut à 29,99 euros, le Champagne Canard-Duchêne Brut à 20,99 euros, le Champagne R de Ruinart Brut à 49,99 euros et le Champagne Demoiselle EO Brut à 22,99 euros. L'offre est à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles.