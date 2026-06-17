Nicolas Demorand : l'internement de force à Sainte-Anne

Nicolas Demorand, journaliste de France Inter, a été conduit à l'hôpital psychiatrique contre son gré après un épisode maniaque. Il raconte son expérience d'internement de force à Sainte-Anne et la réforme du système de soins psychiatriques.

Nicolas Demorand , un des visages les plus connus de la radio publique, a été conduit à l'hôpital psychiatrique contre son gré après un épisode maniaque.

Il a été hospitalisé sans son consentement, ce qui a suscité des émotions et de la peur de la psychiatrie chez les proches. La loi française décrit une procédure précise pour les soins psychiatriques sans consentement, très encadrée et protégée par des certificats médicaux répétés et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Nicolas Demorand raconte qu'il a été interné de force à Sainte-Anne, un hôpital psychiatrique à Paris, après un épisode maniaque particulièrement sévère lié à sa bipolarité. Il a reçu un traitement puissant et a vécu des hallucinations, persuadé par moments d'être visé par le GIGN. À sa sortie, il était épuisé et plongé dans une dépression inédite par sa profondeur. Il a ensuite été hospitalisé à nouveau en mars 2026, avec de la kétamine utilisée pour ses effets antidépresseurs.

Après cet épisode, Nicolas Demorand s'est dit littéralement broyé par la maladie et a interroge ses médecins sur une possible aggravation de sa bipolarité. Il a choisi de ne pas reprendre la matinale et a lancé le podcast Si besoin sur la santé mentale, ainsi qu'une nouvelle émission hebdomadaire à la rentrée, Recto Verso.

La ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Stéphanie Rist, a annoncé l'objectif d'éliminer la contention d'ici 2030, marquant un tournant significatif dans le discours politique sur la psychiatrie. Cependant, le psychiatre Mathieu Bellahsen souligne que cette avancée symbolique pourrait n'être qu'une déclaration d'intention si elle n'est pas suivie d'une réforme en profondeur du système de soins psychiatriques





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