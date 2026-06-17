Nicolas Cossou, un réalisateur tarbais primé aux Etats-Unis, se lance dans la production audiovisuelle

Nicolas Cossou, un réalisateur tarbais de 27 ans, a remporté deux trophées aux Etats-Unis suite à son court-métrage tourné à Tarbes et sur la côte basque. Il a également coproduit 'Coupable ?', un film de 40 min disponible sur la plateforme France TV à partir du 1er juillet, et vient de réaliser le clip de DJ Nykoss avec Akhenaton et Faf Larage.

PORTRAIT. Court-métrage primé aux États-Unis, coproduction bientôt sur France TV, clip avec des stars du rap : la folle ascension d'un réalisateur tarbais Nicolas Cossou a remporté deux trophées aux Etats-Unis suite à son court-métrage tourné à Tarbes et sur la côte basque .

Nicolas Cossou a remporté deux trophées aux Etats-Unis suite à son court-métrage tourné à Tarbes et sur la côte basque. À 27 ans, Nicolas Cossou et sa boîte de production Cosprod prennent leur envol. Le jeune réalisateur tarbais vient de remporter deux prix pour un court-métrage tourné avec des amis et plein d'émotion. Il a également coproduit 'Coupable ?

', un film de 40 min disponible sur la plateforme France TV à partir du 1er juillet, et vient de réaliser le clip de DJ Nykoss avec Akhenaton et Faf Larage. Prochain objectif : le festival de Cannes 2027. Rencontre. Habitué à se poster derrière les objectifs, Nicolas Cossou, réalisateur tarbais de 27 ans qui a écrit sa propre histoire, crève pourtant les écrans ces dernières semaines, après déjà onze passées dans la production audiovisuelle.

'J'ai commencé très tôt', sourit-il. 14 ans à peine lorsque l'appareil photo donné par son père fait des merveilles avec ses proches. Puis, les premiers contrats et les prestations qui s'enchaînent, plusieurs centaines de mariages, de l'événementiel, des campagnes de communication. Déjà je racontais des émotions de manière cinématographique. Alors, il y a un an, j'ai voulu vraiment me spécialiser dans le tournage et la production.

C'était risqué car je n'avais pas beaucoup de contacts dans le milieu. Mais quelques solides amitiés. Avec JC Memort, artiste et combattant de MMA déluré, dont la communauté a copieusement relayé leur vidéo, cumulant 90 millions de vues. Après plusieurs années à Cannes et sur la Côte d'Azur, Nicolas revient à la source, à Tarbes où il a grandi, pour 'prendre du recul et plonger dans cet univers avec les bons codes'.

Dans l'optique du Nikon Film Festival, il se lance dans le projet d'un court-métrage, made in Tarbes, autour du thème de la beauté. Cent cinquante secondes, c'est très court pour faire passer les messages. Alors chaque image doit raconter une histoire. J'ai voulu évoquer la beauté à travers sa perception par une personne non-voyante, une amie, Marie, qui a perdu la vue à la suite d'un accident.

Elle a accepté de coécrire le scénario avec moi. Marianne, une autre amie passionnée de cinéma, a accepté de jouer et d'incarner cette beauté plus physique et matérielle. Je voulais un film plein d'émotions, avec un message universel et beau. Un projet intitulé 'Je voulais te voir' qui est finalement couronné de succès outre-Atlantique en mars, avec deux récompenses en Californie à l'Indiefest et au 'Best Short Competition' où il obtient l'Oscar du nouveau talent.

Pas le temps de savourer pour Nicolas Cossou qu'une nouvelle sollicitation émerge, avec la coproduction d'un moyen-métrage de quarante minutes, intitulé 'Coupable ?

'. Ça a été mon premier gros tournage avec une équipe professionnelle, sur une semaine avec très peu de sommeil. Présentée au Marché du film de Cannes, cette production sera diffusée en streaming sur la plateforme France TV à partir du 1er juillet. Et dernièrement, c'est son ami DJ Nykoss, artiste tarbais en devenir, qui l'a sollicité pour mettre en image son dernier album.

Avec un premier clip tourné sur trois jours à Marseille avec de grands noms du rap et de l'électro comme Akhenaton ou Faf Larage. On voulait quelque chose de très old school, qui mette les DJs au cœur du projet. C'était vraiment incroyable de tourner avec tout ce beau monde. Le clip est sorti lundi soir et les retours sont déjà très bons.

De quoi conforter le duo pour de nouveaux clips, sans doute sur Paris cette fois. Nicolas Cossou a remporté deux trophées aux Etats-Unis suite à son court-métrage tourné à Tarbes et sur la côte basque. Car Nicolas Cossou ne compte pas s'arrêter là. Ces références, ces distinctions, ça fait plaisir mais ça crédibilise aussi mon profil.

Au début, c'était très dur, en arrivant un peu de nulle part, de trouver les bons contacts, de se vendre aussi. En six mois, beaucoup de choses se sont passées. C'est gratifiant. Je me suis battu et aujourd'hui j'en vis.

J'ai envie de continuer à faire mes preuves et d'aller plus loin





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