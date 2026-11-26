Le groupe de la Droite républicaine a présenté huit textes lors de sa niche parlementaire au Sénat et à l'Assemblée, couvrant des sujets variés allant de la santé rurale à la responsabilité pénale des mineurs, en passant par la lutte contre la fraude sociale et l'abandon du ZAN.

Ce jeudi 26 novembre, la scène politique française a été marquée par une séance intense au sein de l'Assemblée nationale, consacrée à la niche parlementaire du groupe de la Droite républicaine.

Sous la direction de Laurent Wauquiez, les députés de cette formation ont soumis à l'examen de la Chambre huit textes législatifs et résolutifs, illustrant une nouvelle journée d'initiative de l'opposition face au gouvernement. Il est important de noter que, conformément au règlement de l'Assemblée nationale, cette séance automatique prend fin automatiquement à minuit, quel que soit l'état d'avancement des débats.

Also read David Amiel salue le choix du Sénat sur l'abattement fiscal des retraites

Égalité des territoires et santé rurale

Par conséquent, il est fort probable que l'ensemble des propositions ne puisse être intégralement discuté, ce qui accentue la tension et la compétitivité inhérentes à ce type de procédure parlementaire. Le premier texte présenté vise à reposer la question de l'égalité des territoires dans la conception des politiques publiques. Portée par le député ardéchois Fabrice Brun, cette proposition de résolution, bien que non contraignante, cherche à exprimer une position ferme du Parlement sur un enjeu sociétal majeur.

L'objectif affiché est de réduire les fractures profondes qui opposent la France des métropoles, intégrées et dynamiques, à la France des territoires ruraux ou périurbains, souvent perçus comme en déclin. Cette initiative souligne la volonté de la droite de placer la cohésion territoriale au cœur des priorités législatives. Le deuxième point d'attention concerne la santé en zone rurale, avec une proposition de loi déposée par la députée Josiane Corneloup.

Advertisement

Ce texte ambitionne de préserver l'accessibilité aux pharmacies dans les communes rurales, considérées comme des acteurs essentiels de la première ligne de soins de santé, souvent sans rendez-vous. L'élue de Saône-et-Loire propose de faciliter l'ouverture de nouvelles officines dans ces zones tout en encadrant strictement leur fermeture ou leur reprise, afin de garantir un maillage territorial sanitaire viable. Parallèlement, une orientation plus répressive est défendue via une proposition de loi visant à suspendre les prestations sociales pour les fraudeurs multirécidivistes.

Sanctions contre fraudeurs et violences

Le député Nicolas Ray propose de créer une peine complémentaire de privation des droits sociaux pouvant aller jusqu'à trois ans pour les assurés en état de récidive, dans le but de renforcer la dissuasion face à la fraude aux prestations sociales. Sur le front de la justice pénale, le député Patrick Hetzel présente une proposition de loi exigeant une fermeté absolue concernant les violences volontaires.

Il plaide pour que la peine minimale soit non seulement prononcée mais surtout exécutée dès la première condamnation, rompant avec l'idée selon laquelle il faudrait une seconde infraction pour verrouiller la situation. Ce texte s'inscrit dans un contexte social tendu, notamment après des événements récents impliquant des mineurs lors de blocages lycéens.

Un autre texte majeur, porté par Corentin Le Fur, reprend le concept dit de casseur-payeur, déjà avancé par le gouvernement, mais propose une suspension temporaire des aides publiques en cas de débordements lors de manifestations, visant à protéger les biens et l'ordre public. La sixième proposition, défendue par Eric Pauget, vise à abaisser l'âge de la responsabilité pénale à seize ans et à renforcer celle des parents.

Advertisement

Responsabilité pénale mineurs et ZAN

Ce texte, déjà déposé en 2020, propose d'exclure l'atténuation des peines pour les mineurs de seize à dix-huit ans en cas de récidive et d'alourdir les peines encourues par les parents dont les enfants sont condamnés. Enfin, avant-dernier sur l'agenda, un texte porté par Emeline Rey-Rinchet cherche à supprimer le dispositif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

La députée argue que si la préservation des sols est nécessaire, la règle uniforme actuelle ignore les spécificités locales et entrave le développement nécessaire des territoires, appelant à une adaptation plus fine de cette politique environnementale.