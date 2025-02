Nice Surprend le Havre et Reims S'Enfonce

Nice remonte sur le podium après une victoire sur le Havre, tandis que Strasbourg dépasse Lens dans la course à l'Europe. Reims, quant à lui, s'enfonce après une nouvelle défaite.

Le multiplex de la 22e journée de Ligue 1 a offert de belles surprises. L'OGC Nice a réalisé une belle opération en s'imposant sur la pelouse du Havre (1-3), ce qui leur permet de doubler Monaco et de prendre la troisième place du classement. Strasbourg a, quant à lui, arraché une victoire précieuse dans la course à l'Europe en battant Lens (0-2). Reims, qui n'avait plus gagné en championnat depuis le 10 novembre, a enfoncé son sort en s'inclinant face à Angers (0-1).

\Nice n'est pas tombé dans le piège du Havre et a rapidement pris les devants grâce à deux buts inscrits par Laborde (16e) puis Youté contre son camp (18e). Les Havrais, plus cadrés qu'eux (quatre tentatives contre trois), ont réduit l'écart par l'intermédiaire de Kechta juste avant la mi-temps (28e). En fin de rencontre, les Aiglons ont été réduits à dix après le second carton jaune reçu par Bard (90e+1). Trois minutes plus tard, Diop a donné encore plus d'ampleur au score (90e+4). Les Azuréens reprennent leur place sur le podium, tandis que les Normands restent relégables (17es).\Strasbourg a attendu la fin de rencontre pour faire la différence contre Lens (0-2), en inscrivant deux buts grâce à ses attaquants Bakwa (81e) et Emegha (90e+6). Les Alsaciens n'ont pas eu la possession du ballon, mais ils ont été patients avant de finalement réussir à faire sauter le verrou adverse. Les Lensois ont dominé, mais ils ont été incapables de cadrer une seule de leurs sept tentatives. Les hommes de Will Still se sont encore plus compliqué la tâche à la 72e minute de jeu, lorsque Machado a été exclu après avoir écopé d'un second carton jaune. Cette défaite, la deuxième consécutive, tombe forcément mal pour les Sang et Or dans la course à l'Europe. Au classement, Strasbourg leur passe même devant, en s'installant à la septième place.\Farid El Melali, entré en jeu à la place d'Allevinah blessé à la 38e minute, a marqué un magnifique coup franc direct juste avant la pause (45e+1). Un court mais non moins précieux avantage que le SCO a réussi à conserver jusqu'au bout contre Reims (0-1). Pourtant, les Rémois ont dominé cette rencontre (63% de possession), mais clairement manqué de précision dans le dernier geste (seize tirs à dix dont quatre cadrés à trois). À l'image d'Oumar Diakité qui a vu son penalty de l'égalisation terminer dans les tribunes (64e). Reims ne s'en sort pas avec cette onzième rencontre d'affilée sans victoire dans l'élite (cinq matches nuls, six défaites)





LIGUE 1 NICE STRASBOURG LENS REIMS FOOTBALL FRANCE

