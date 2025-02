Nice Remonte sur le Podium de la Ligue 1, Strasbourg Surprend à Bollaert

Nice a remporté une victoire convaincante à Le Havre, le propulsant sur le podium de la Ligue 1. Strasbourg, quant à lui, a réalisé une performance impressionnante contre Lens, se rapprochant de l'Europe. Reims continue de lutter pour éviter la relégation après une défaite contre Angers.

Nice a remporté une victoire convaincante à Le Havre dimanche (3-1), s'emparant ainsi du podium de la Ligue 1 . Strasbourg a également réalisé une performance impressionnante contre Lens , remportant la rencontre 2-0 à Bollaert et se rapprochant à seulement deux points de l'Europe. De son côté, Reims continue de sombrer dans les profondeurs du classement après une défaite 1-0 contre Angers . Nice , malgré une campagne européenne décevante, semble retrouver son élan en Ligue 1 .

Sur les 15 dernières journées, les Aiglons ont enregistré une moyenne de plus de 2 points par match, rivalisant avec le rythme de l'Olympique de Marseille. Cette performance fulgurante leur a permis de remonter sur le podium, devançant leur rival monégasque. À Le Havre, les joueurs de Franck Haise ont dominé dès le début de la rencontre. Evann Guessand a offert un magnifique contrôle sur un ballon en profondeur, permettant à Gaëtan Laborde de marquer son 8e but en 9 matchs. Deux minutes plus tard, un centre de Jonathan Clauss a été dévié par Étienne Youté pour tromper le gardien Mathieu Gorgelin. Les Aiglons ont même eu l'occasion d'agrandir leur avance, mais ils ont finalement cédé, laissant Yassine Kechta réduire le score pour Le Havre. Strasbourg continue de surprendre cette saison. Les Alsaciens ont remporté une victoire importante contre Lens, malgré le fait qu'ils se soient retrouvés à 10 contre 11 à partir de la 72e minute suite à l'expulsion de Deiver Machado. L'équipe de Julien Stéphan a été solide en défense, avec Marcin Bulka effectuant un arrêt décisif sur la tête d'André Ayew. Stéphanie Frappart a refusé un penalty pour une main de Dante dans la foulée, et Strasbourg a résisté jusqu'à la fin. Nice a même réussi à marquer un troisième but par Sofiane Diop en fin de match.





