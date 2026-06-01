Trois jours après l'annonce de la perte du pôle glace niçois au profit de Lyon, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a tiré les premières conséquences de cette décision sans pouvoir répondre à toutes les interrogations.

Nice hors Jeux : Renaud Muselier dénonce « un immense gâchis », la cérémonie de clôture va devoir trouver un autre écrin Trois jours après l'annonce de la perte du pôle glace niçois au profit de Lyon , Renaud Muselier , président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a tiré ce lundi les premières conséquences de cette décision sans pouvoir répondre à toutes les interrogations.

Le changement majeur dans la carte des sites des Alpes françaises 2030, attendue fin juin, a vite glissé sur le terrain politique au rythme des passes d'armes entre le président de région et Éric Ciotti, maire UDR de Nice appuyé par Jordan Bardella, président du RN, laissant penser que le transfert du pôle glace était lié au manque à gagner, a ajouté Damien Robert, directeur général de la SOLIDEO (société de livraison des ouvrages olympiques) à propos de la construction d'une patinoire rebaptisée COOL (complexe omnisports olympique) et du village olympique pour lequel le groupement composé de Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier, déjà choisi, sera indemnisé





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