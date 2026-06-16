Neymar va devenir père pour la troisième fois pendant la Coupe du monde

Neymar, l'ancien joueur du PSG et du Barça, va connaître un autre bonheur: celui d'une nouvelle paternité pendant la Coupe du monde. La vie en rose, en tout cas en dehors du terrain. Il s'agira de la troisième fille du groupe - le sexe du bébé ayant été révélé dans une séquence filmée et postée sur les réseaux sociaux - après Mavie et Mel, et le cinquième enfant du joueur, également parent de Davi Lucca (né en 2011) et Helena (née en 2024) nés de mères différentes.

Neymar va connaître un autre bonheur: celui d'une nouvelle paternité . La vie en rose, en tout cas en dehors du terrain. Il s'agira de la troisième fille du groupe - le sexe du bébé ayant été révélé dans une séquence filmée et postée sur les réseaux sociaux - après Mavie et Mel, et le cinquième enfant du joueur, également parent de Davi Lucca (né en 2011) et Helena (née en 2024) nés de mères différentes.

Neymar n'a pas disputé la moindre minute du match Brésil-Maroc (1-1). L'ancien joueur du PSG et du Barça est touché au mollet et n'a plus joué depuis le 17 mai dernier. Il est encore très incertain pour la rencontre face à Haïti dans la nuit de vendredi à samedi. Il pouponnera plus tard





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Neymar Coupe Du Monde Nouvelle Paternité Toucher Au Mollet Incertain Pour La Rencontre Face À Haïti

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