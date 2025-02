Neymar : Un retour au Barça avant une dernière danse ?

Le Brésilien envisage un retour en Europe après son passage au Brésil. Le FC Barcelone serait son club cible.

Neymar (32 ans) envisage de retourner en Europe l'été prochain après son passage de six mois avec Santos . Le Brésilien, qui a rejoint son club formateur après avoir été libéré par Al-Hilal où son aventure s'est soldée par un fiasco, a retrouvé les terrains au Brésil et le plaisir de jouer après avoir guéri de ses blessures qui ont freiné son passage en Arabie saoudite (seulement sept matchs joués en un an et demi).

Il a participé à trois rencontres du championnat paulista avec quelques fulgurances, du déchet et toujours pas le goût de la victoire (deux nuls et une défaite). Mais le Brésilien aurait un plan en tête qui nécessitera une montée en puissance assez rapide. Son retour au sein de son club formateur doit en effet lui permettre de retrouver son meilleur niveau pour envisager un nouveau départ en Europe l'été prochain, deux ans après avoir quitté le PSG.Selon Ser Catalunya, le recordman de buts en sélection brésilienne a ciblé un club en particulier : le FC Barcelone. Il y a vécu les meilleures années de sa carrière (2013-2017). Aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez ou Andres Iniesta, il avait décroché la Ligue des champions en 2015 puis s'en était allé au PSG (contre 222 millions d'euros en 2017) pour s'émanciper de Messi et devenir le meilleur joueur du monde. Les blessures et ses méformes avaient fait échouer le plan. Le Brésilien voudrait reprendre le fil de cette histoire avec le Barça dans une sorte de 'Last Danse'. Reste à connaître les intentions du géant catalan, pas vraiment chaud cet hiver pour accueillir son ancien joueur 'même si l'imprévisible peut arriver avec Joan Laporta comme président du club', indique Ser Catalunya. Deco, directeur sportif, avait, lui, à peine considéré cette éventualité il y a quelques semaines. 'Le retour de Neymar à Barça a toujours été une possibilité lointaine', avait-il rappelé. 'Depuis son départ en Arabie Saoudite (en 2023, NDLR), nous avons compris qu'il est un joueur avec une demande financière élevée, notamment en ce qui concerne les règlements de fair-play. Dans sa meilleure forme, Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il l'est toujours et le sera toujours. Il est le bienvenu dans n'importe quel club dans le monde. Bien qu'un accord l'impliquant ne puisse jamais être totalement exclu, en ce moment, je le vois plutôt revenir au Brésil.' C’est ce qui s’est produit. Et Santos espère bien conserver son joueur au-delà de la saison en cours





RMCsport

NEYMAR BARCELONE SANTOS TRANSFERTS FOOTBALL

France Dernières Nouvelles, France Actualités

