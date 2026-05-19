Neymar sélectionné pour la Coupe du monde 2026, tout le Brésil en émoi

La sélection de Neymar pour la Coupe du monde 2026 ce lundi soir a automatiquement laissé d'autres joueurs brésiliens sur le carreau, dont João Pedro. Le succès de ce dernier avec Chelsea a valu sa nomination en tant qu'un des meilleurs joueurs de l'exercice 2025-2026, mais il n'a pas été retenu. La sélection du Brésil a déjà des conséquences directes sur la sélection. La sélection de Neymar a déjà des conséquences directes sur la Seleção. La première: l'absence de João Pedro au Mondial.

La sélection de Neymar pour la Coupe du monde 2026 ce lundi soir a automatiquement laissé d'autres joueurs brésiliens sur le carreau. Parmi eux, figure João Pedro , pourtant décisif près de 30 fois cette saison avec Chelsea , qui l'a élu joueur de l'exercice 2025-2026. l'identité du groupe du Brésil qui se rendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la prochaine Coupe du monde 2026 .

Parmi les 26 noms, un joueur a retenu toute l'attention: Neymar. La superstar de 34 ans va faire son retour en sélection après plus de deux ans d'absence. Et ce, malgré plusieurs saisons hachéées par les blessures





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Neymar João Pedro Chelsea Cartreau Seléçao Coupe Du Monde Des Clubs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michou à la Coupe du Monde 2026 : entre passion pour le football et novas approchesMichou réplique aux critiques et détaille son rôle dans la couverture de la Coupe du Monde avec M6, expliquant pourquoi son approche sera davantage tournée vers l'ambiance et les coulisses que sur le journalisme sportif traditionnel.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Neymar de retour avec le Brésil après trois ans d'absenceCe lundi 18 mai, Carlo Ancelotti a révélé le nom des 26 joueurs qui représenteront le Brésil à la Coupe du monde et le technicien italien a décidé de faire confiance à Neymar.

Read more »

Neymar convoqué par Ancelotti pour disputer le Mondial 2026 avec le BrésilAfter two years of absence, Brazilian star Neymar has been invited by Carlo Ancelotti to participate in the 2026 World Cup in the United States, Mexico and Canada (June 11-July 19). The announcement of Neymar's return to the Seleção filled supporters with joy present at the ceremony in front of the Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro.

Read more »

Neymar relance la Copa Mundial 2026, mais sous les yeux d’un new-look BrésilCarlo Ancelotti a annoncé la liste nationale 26 pour la Copa Mundial 2026. Entre les transferred des Premier League et les professionnels européens. Néymar, Charlie Vogel, Enzo Martínez et Joao Pedro sont entre les absents.

Read more »