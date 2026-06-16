Neymar reprend l'entraînement mais son retour en match reste incertain pour le Brésil

Neymar a repris l'entraînement après une blessure au mollet, mais son retour en match reste incertain pour le Brésil avant le choc contre Haïti vendredi.

Touché au mollet et forfait pour le premier match du Brésil à la Coupe du monde 2026 face au Maroc, Neymar a repris l'entraînement ce mardi.

Le meilleur buteur de l'histoire des quintuples champions du monde (79 buts), âgé de 34 ans, s'est entraîné sur la pelouse du centre d'entraînement de Columbia Park à Morristown, dans le New Jersey, a indiqué la Fédération brésilienne (CBF). La CBF a diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de Neymar en train de courir sur la pelouse, travaillant à l'écart du reste du groupe. Reste à savoir s'il sera prêt pour le match face à Haïti vendredi à Philadelphie.

La date d'un retour en match de l'attaquant reste incertaine alors que le Brésil a concédé le nul samedi face au Maroc (1-1) pour ses débuts dans le Mondial en Amérique du Nord. La Seleção entraînée par Carlo Ancelotti affrontera Haïti vendredi et bouclera la première phase le 24 juin contre l'Écosse.

Les quintuples champions du monde ne peuvent pas se permettre le luxe de croire qu'ils vont écraser Haïti lors de son deuxième match du Mondial 2026 après son match nul face au Maroc. Ils doivent impérativement prendre les trois points vendredi pour s'éviter une mauvaise surprise.

"Nous prions pour qu'il se rétablisse à 100% car lorsqu'il sera à 100%, ce sera quelqu'un qui pourra beaucoup nous aider", a insisté Douglas Santos à propos du numéro 10 en conférence de presse. Le latéral gauche a ajouté : "Nous devons garder les pieds sur terre, faire preuve d'humilité et savoir que les trois points sont ce qu'il y a de plus important en ce moment.

C'est une équipe très forte physiquement, avec une intensité qui montre que c'est une sélection très compétente. Ce sera donc un match très difficile, lors duquel la première chose à faire sera de penser à gagner.

" En parallèle, Neymar vit un moment intense hors du terrain : il attend son cinquième enfant. Cette paternité imminente ajoute une dimension personnelle à sa préparation pour le Mondial. Le Brésil, quintuple champion du monde, mise sur le retour de sa star pour aborder la suite de la compétition avec sérénité. Les prochains jours seront décisifs pour déterminer si Neymar pourra fouler la pelouse face à Haïti.

Son absence se ferait cruellement sentir, mais l'équipe compte sur la profondeur de son effectif pour pallier cette éventualité. Le match vendredi s'annonce crucial pour la suite du parcours brésilien dans cette Coupe du monde 2026





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