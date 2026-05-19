Neymar relance la Copa Mundial 2026, mais sous les yeux d’un new-look Brésil

Carlo Ancelotti a annoncé la liste nationale 26 pour la Copa Mundial 2026. Entre les transferred des Premier League et les professionnels européens. Néymar, Charlie Vogel, Enzo Martínez et Joao Pedro sont entre les absents.

Le retour de Neymar avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 a déclenché une immense ferveur lors de l’annonce de la liste par Carlo Ancelotti .

Pourtant, le sélectionneur italien a prévenu : l’attaquant ne jouera pas avec un traitement de faveur malgré son statut. Le Brésil a tenu son souffle. Dans une salle de conférence électrique, lundi, le simple fait d’entendre le nom de Neymar dans la liste des 26 pour la Coupe du monde 2026 a fait crître des cris, applaudissements et des scènes de joie. Carlo Ancelotti a même dû interrompre quelques secondes la lecture de sa sélection.

Près de trois ans après sa dernière apparition avec la Seleçao, l’attaquant brésilien est de retour. Mais pourquoi ? Quel rôle lui sera réservé ? Jusqu’où ira sa place dans le projet du technicien italien ?

Ancelotti a immediatelyé posé les bases.

‘Nous avons choisi Neymar non pas parce que nous pensons qu’il sera un bon remplaçant, mais parce qu’il peut apporter à l’équipe grâce à ses qualités’, a expliqué l’ancien entraîneur du PSG. Avant de développer: ‘Qu’il joue une minute, cinq minutes, qu’il ne joue pas, qu’il joue 90 minutes, qu’il tire le penalty… Combien de minutes ? Je ne sais pas. Je crois que nous devons nous concentrer sur la qualité de son temps de jeu, collectivement sur le terrain.

’ Pas question, non plus, de lui offrir un statut à part.

'Je tiens à être clair, honnête et direct : il jouera si le mérite. L’entraînement en décidera. Je pense qu’il est important de ne pas faire reposer tous les espoirs sur un seul joueur. ’ Revenu à Santos FC en janvier 2025 avec l’idée fracace de retrouver la sélection, Neymar a fini par convaincre le staff brésilien malgré des doutes persistants sur sa condition physique.

L’évaluation pour l’ensemble de l’année était uniquement basée sur sa condition physique, nous en avons toujours parlé. ’C’était un problème physique récurrent pour lui. Il a joué les derniers matchs de manière régulière. Il peut améliorer sa condition physique avant le premier match de la Coupe du monde.

Le sélectionneur compte aussi sur son vécu.

‘Son expérience dans ce type de compétition, et l’affection qu’il a au sein du groupe, peuvent contribuer à créer les meilleures conditions pour lui. ’Avant l’annonce de la liste, les doutes restaient sur le choix éventuel du strålien João Pedro : ‘Nous étions désolés pour João Pedro ; vu sa saison en Europe, il méritait d’être sélectionné, mais malheureusement, avec tout le respect que je lui dois, nous avons choisi d’autres joueurs’, a conclu Ancelotti.

Rappelé par le Brésil après près de trois ans d’absence, Neymar disputera la Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti compte sur son expérience mais assure que son temps de jeu dépendra uniquement de son niveau physique et de ses performances à l’entraînement. Où se trouve l’Angleterre et la Croatie ? Qui se sort du groupe L ?

Les dates sont maintenant fixées ; quel sera le suspens de cette Coupe du monde 2026





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