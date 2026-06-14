Neymar forfait, Will Still à Auxerre, et les USA battent le Paraguay : le récap sport du week-end

Retour sur l'actualité sportive du 12 juin 2026 : la défaite des USA face au Paraguay en match amical, le forfait de Neymar pour le premier match du Brésil en Coupe du Monde, et la nomination de Will Still comme entraîneur d'Auxerre.

Le week-end sportif a été riche en rebondissements, avec des annonces choc et des résultats inattendus. Samedi 12 juin 2026, l'équipe des États-Unis a affronté le Paraguay dans un match amical de préparation pour la Coupe du Monde.

Dans une rencontre disputée sous une chaleur accablante, les Paraguayens ont créé la surprise en s'imposant 2-1. Les Américains, pourtant dominateurs en première période, ont craqué en seconde mi-temps face à la vigueur des attaquants paraguayens. Le but de la victoire, inscrit par Miguel Almirón à la 78e minute, a scellé le sort du match. Ce revers est un avertissement pour la sélection américaine, qui devra corriger ses lacunes défensives avant le début de la compétition.

Par ailleurs, l'actualité brésilienne a été marquée par une nouvelle inquiétante : Neymar, star incontestée de la Seleção, est forfait pour le premier match du Brésil en Coupe du Monde. Victime d'une blessure musculaire lors d'un entraînement intensif, l'attaquant du PSG ne pourra pas honorer sa sélection pour le choc contre la Serbie. Les examens médicaux ont révélé une élongation au niveau de l'ischio-jambier gauche, nécessitant une semaine de repos absolu.

Le sélectionneur Tite a exprimé sa déception mais reste confiant : "Nous avons un groupe solide, et des joueurs capables de prendre le relais. Neymar sera crucial pour la suite du tournoi.

" En attendant, c'est Vinícius Jr. qui devrait occuper le poste de meneur de jeu. Enfin, du côté du football français, une nouvelle a fait grand bruit : Will Still, jeune entraîneur belge connu pour ses exploits avec Reims, a signé un contrat de trois ans avec l'AJ Auxerre. À seulement 33 ans, Still s'engage dans un club historique de Ligue 1 qui vise une remontée rapide après une saison difficile.

Lors de sa présentation, il a déclaré : "Je suis impatient de relever ce défi. Auxerre a un riche héritage et des supporters passionnés. Je vais apporter ma philosophie de jeu basée sur l'intensité et la créativité.

" Cette signature marque un tournant pour Auxerre, qui espère retrouver le haut de tableau grâce à ce technicien prometteur. Le monde du sport continue de vibrer avec ces actualités brûlantes. Entre les surprises sur le terrain, les blessures des stars et les mouvements stratégiques sur le banc, les passionnés ne manquent pas de sujets de discussion. Restez connectés pour suivre les prochains développements et les analyses des experts





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