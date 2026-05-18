News Updates for May 18th to 24th, 2026 - Transport Disruptions in Paris and the Surrounding Area - RATP

This news update covers the scheduled transportation disruptions for the upcoming week in Paris and the surrounding area. Many lines of RER and tramway are affected by scheduled and unscheduled railway work.

Les services de bus de la RATP assurent les liaisons sur plusieurs lignes de RER ou de tramway perturbées. Du 18 au dimanche 24 mai 2026, de nouvelles perturbations sont à prévoir sur les lignes de transport publics parisiens et franciliens, notamment en raison de travaux.

Faisons le point sur les changements à Paris et en Île-de-France afin de gérer au mieux vos déplacements dans la capitale et sa région. RER B : du 18 mai au 21 mai inclus, du lundi au jeudi à partir de 22h45, le trafic est interrompu entre Châtelet – Les Halles et Mitry – Claye et Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV (travaux). Des bus de substitution seront mis en place.

Du 23 mai au 25 mai inclus, le trafic est interrompu entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV et Mitry – Claye (travaux)





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RATP RER Tramway Disruptions Schedule Works

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