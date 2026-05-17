News Title: Lille et Olympique Lyonnais en Ligue des Champions et Ligue Europa

Lille a validé son ticket direct pour la Ligue des champions, tandis que l'OL devra jouer deux tours de barrage pour espérer jouer la C1. L'OM jouera la Ligue Europa, tandis que Rennes est provisoirement en Conference League. Avec un point d'avance sur l'OL et deux sur Rennes, le LOSC a joué à se faire peur en s'inclinant à domicile face à Auxerre (0-2), mais les planètes étaient alignées pour les joueurs de Bruno Genesio puisque les concurrents directs ont tous perdu. Le club nordiste retrouve la Ligue des champions cinq ans après leur dernière participation. Plus au sud, les Lyonnais n'avaient pas le droit à l'erreur face à Lens, assuré de voir la Ligue des champions et en pleine préparation pour sa finale de la Coupe de France (vendredi contre Nice). D'autant que Pierre Sage n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Les Gones peuvent nourrir des regrets pour avoir laissé échapper la dernière place sur le podium. Pour espérer revoir la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020, l'OL devra passer deux tours de qualification. Au Vélodrome, les regards étaient forcément tournés vers Habib Beye, alors que l'OM vit une fin de saison étrange dans un climat pour le moins tendu. Mais sur le papier, cette affiche entre était la plus importante dans la course à l'Europe. Si les Bretons avaient trois points d'avance au coup d'envoi, leur entame de match catastrophique, sanctionnée de deux buts encaissés dans les dix premières minutes, les a fait chuter au 6e rang, derrière leur adversaire du soir (3-1). Une différence qui pourrait être significative en fonction du résultat de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice. Un match que l'AS Monaco va suivre avec beaucoup d'intérêt. Battue par Strasbourg ce dimanche (5-4) après avoir mené 4-1, l'équipe de la Principauté boucle cette saison 2025-2026 à la 7e place. Si cette dernière n'est pas qualificative pour une Coupe d'Europe, elle pourrait le devenir en cas de succès lensois vendredi.

Lille a validé son ticket direct pour la Ligue des champions, tandis que l'OL devra jouer deux tours de barrage pour espérer jouer la C1.

L'OM jouera la Ligue Europa, tandis que Rennes est provisoirement en Conference League. Avec un point d'avance sur l'OL et deux sur Rennes, le LOSC a joué à se faire peur en s'inclinant à domicile face à Auxerre (0-2), mais les planètes étaient alignées pour les joueurs de Bruno Genesio puisque les concurrents directs ont tous perdu. Le club nordiste retrouve la Ligue des champions cinq ans après leur dernière participation.

Plus au sud, les Lyonnais n'avaient pas le droit à l'erreur face à Lens, assuré de voir la Ligue des champions et en pleine préparation pour sa finale de la Coupe de France (vendredi contre Nice). D'autant que Pierre Sage n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Les Gones peuvent nourrir des regrets pour avoir laissé échapper la dernière place sur le podium.

Pour espérer revoir la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020, l'OL devra passer deux tours de qualification. Au Vélodrome, les regards étaient forcément tournés vers Habib Beye, alors que l'OM vit une fin de saison étrange dans un climat pour le moins tendu. Mais sur le papier, cette affiche entre était la plus importante dans la course à l'Europe.

Si les Bretons avaient trois points d'avance au coup d'envoi, leur entame de match catastrophique, sanctionnée de deux buts encaissés dans les dix premières minutes, les a fait chuter au 6e rang, derrière leur adversaire du soir (3-1). Une différence qui pourrait être significative en fonction du résultat de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice. Un match que l'AS Monaco va suivre avec beaucoup d'intérêt.

Battue par Strasbourg ce dimanche (5-4) après avoir mené 4-1, l'équipe de la Principauté boucle cette saison 2025-2026 à la 7e place. Si cette dernière n'est pas qualificative pour une Coupe d'Europe, elle pourrait le devenir en cas de succès lensois vendredi





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