News Text: Tarbes 2026 Fetes

The municipality of Tarbes has announced the program and novelties for the 2026 edition of the festivities. The main novelties include a special focus on security and the re-design of the site. The event aims to be more inclusive this year.

À quelques jours du lancement des fêtes de Tarbes , la municipalité a communiqué ce vendredi sur le programme et les nouveautés de cette édition 2026.

Parmi les principales nouveautés, une attention toute particulière a été portée à la sécurité et au réaménagement du site. L’événement se veut également plus inclusif cette année. À l'occasion des fêtes de Tarbes du 18 au 21 juin, le maire Pascal Claverie, accompagné de Laure Bertrand et de l'équipe de Tarbes Animation, a dévoilé le programme de l'édition 2026. Nos fêtes rassemblent et créent du lien, et unissent les Tarbais de tous âges, de toutes origines, de tous horizons.

Alors, on conserve la recette qui a fait son succès, mais il y aura d'ores et déjà des nouveautés. Parmi les nouveautés annoncées, la remise des clés de la ville aux cavalières du haras de Tarbes, dans le cadre de la nouvelle identité de la ville 'Tarbes, la hussarde'. Cette cérémonie, qui se déroulera à partir de 18 h sur la place du Foirail, constituera l'ouverture des fêtes de Tarbes.

À 19 h 30, c'est l'Urban Trail qui débutera pour sa 4e édition. Cette année, l'épreuve sera placée sous le thème 'commando' et mettra ainsi à l'honneur la présence militaire locale. Le tracé, de 10 km, fera exceptionnellement passer les coureurs à travers les deux régiments de la ville. Dernière addition, la programmation d'un concert gratuit de musique classique au théâtre des Nouveautés, confirmant ainsi que l'idée des fêtes de Tarbes se révèle ouverte à tous, sans exclusivité.

Pour faire des fêtes de Tarbes un événement plus inclusif, 50 places ont d'ailleurs été réservées aux populations défavorisées de la ville. Les 50 places sont parties tout de suite. Pascal Claverie et son équipe ont annoncé le programme et les nouveautés de l'édition 2026 des fêtes de Tarbes. Parmi les mesures prises par la municipalité cette année, on retrouve le réaménagement et l'agrandissement du site des Casetas place du Foirail.

L'enceinte, dont la construction débutera lundi à 8 h, devrait accueillir jusqu'à 4 500 personnes. La nouvelle configuration doit permettre d'améliorer l'accueil du public et la circulation au sein de l'espace festif. Pascal Claverie a également souhaité s'adresser aux jeunes : 'Vous pouvez faire la fête, mais ne vous mettez pas en danger.

' Afin de garantir des fêtes sans incident majeur, la municipalité a renforcé son dispositif de prévention et de sécurité. La police sera partout, rappelle le maire. Les Étoiles des Pyrénées, association engagée dans la prévention des addictions, seront également présentes sur le site des Casetas pour sensibiliser le public aux risques liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants. La Sécurité routière sera aussi de la partie.

Les Casetas seront exclusivement réservées aux associations et acteurs économiques tarbais. Au total, 37 exposants seront installés sur la place du Foirail. Dans toutes nos démarches, on essaie de privilégier tout ce qui est local pour qu'il y ait des retombées économiques sur la ville. Les traditionnels bandanas, symboles des fêtes de Tarbes, seront mis en vente dès ce samedi au tarif de deux euros.

Deux coloris, jaune et rouge, seront proposés aux festivaliers. Découvrez nos offres spéciales avec Google





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