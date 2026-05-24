News Text - Rugby, History, Sports, France, 24 May 1964, Finales, Champions, Donatien, Palois, Toulouse, Béziers, AS, Section Paloise, François Moncla, Pierre Danos, Maximin, Nantes, Lima, Peru, Argentina, Movement of Crowd, Tribunes, 320, 2014, Jackie Berroyer, Kristin Scott Thomas, Kareen Antonn, Félix Moati, Subscriptions, Support, Journalism, Quality, Reliability, Completeness

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ÉPHÉMÉRIDE DU 24 MAI - Tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la journée… Aujourd’hui, on fête les Donatien. Et aussi les Donatienne…Le 24 mai 1964, les supporters de rugby ont une seule destination en tête, Toulouse, la Ville rose qui accueille la finale du Championnat de France, qui oppose à l’AS Béziers.

Chaque spectateur est derrière son équipe sans crainte de perdre sa voix. Les Palois se rassemblent du côté des Toulousains pour brandir des drapeaux vert et blanc et pour asseoir leur puissance symbolique.ou encore Nano Capdouze qui se sont battus pour remporter la victoire. Le Biterrois, Pierre Danos, et ses hommes ont quant à eux fait preuve d’acharnement en essayant d’intercepter les ballons enflammés des Palois.

François Moncla, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Section Paloise, est mort ce dimanche 28 novembre à Pau, à l’âge de 89 ans Mais face à une pression constante et une condition physique exceptionnelle, c’est la Section Paloise qui a donné le rythme et dominé la partie. Les supporters palois ont alors envahi le terrain, accompagné de leurs bannières pour porter les joueurs en blanc, au comble de la joie.

Le président Delbert (à droite) remet à François Moncla le bouclier de Brennus. Image retravaillée avec l’IA Gemini. Les hommes de l’équipe béarnaise ont brandi le bouclier de Brennus, un trophée bien mérité, offrant ainsi un troisième titre de champion à la Section Paloise. De retour dans leur ville, les palois attendaient de pied ferme les joueurs pour les féliciter et les acclamer.

« Sud Ouest » racontait le retour à Pau des champions de France de rugby 1964. Un grand moment de communion avec le public et un beau bazar… supplicié avec son frère Rogatien sous Maximin, à Nantes, probablement vers 236, pour n’avoir pas voulu apostasier. Le moteur de recherche des archives de « Sud Ouest » a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région.

Voici quelques consignes pour l’utiliser au mieux À Lima, 320 spectateurs tués et un millier de blessés au cours d’un match Pérou-Argentine à la suite d’un mouvement de foule dans les tribunes. 2014 (1941). Jackie Berroyer est un acteur, scénariste, dialoguiste, écrivain et journaliste français (1946). Kristin Scott Thomas, actrice britannique (1960). (1966).

Kareen Antonn, chanteuse, danseuse, comédienne française (1980). Félix Moati, acteur et réalisateur français (1990). Pendant ce temps, les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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