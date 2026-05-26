News Text: Rendez-vous en terre inconnue : Laury Thilleman révèle pourquoi le nouveau numéro avec Stéphane de Groodt a failli être annulé

The news text is about the challenges faced by the crew of the TV show 'Rendez-vous en terre inconnue' when filming in the Amazon rainforest with the Wauja tribe in Brazil. The crew had to deal with the unexpected illness of a family member, which led to the temporary closure of the village and the suspension of all activities. Despite these difficulties, the crew decided to continue filming and retrace the truth of the situation.

Rendez-vous en terre inconnue : Laury Thilleman révèle pourquoi le nouveau numéro avec Stéphane de Groodt a failli être annulé après le début du tournage diffusé sur France 2.

On y découvre Laury Thilleman en compagnie de Stéphane de Groodt en plein cœur de l'Amazonie, à la rencontre du peuple Wauja au Brésil. Un voyage exceptionnel et inédit qui a bien failli être annulé au dernier moment. Mais pour ce voyage au cœur du Brésil, l'équipe a dû faire face à de nombreux défis, comme l'explique l'ex Miss dans une conférence de presse.

Elle a confié que peu après le début du tournage qui devait se dérouler avec le peuple Wauja, une nouvelle inattendue a bouleversé les plans. leur tante est tombée dans le coma, que c’est grave et que ça va durer. La tradition du peuple Wauja accordant une grande importance à la maladie, tout le monde doit rester reclus dans les maisons. Le village est en deuil et il n’y a plus véritablement d'activité, plus de danse, plus de chant.

Toutes les traditions sont mises en veille. Donc c’était compliqué d’envisager un film dans ces conditions-là. Alors qu’ils devaient commencer à tourner au sein du peuple Wauja, Laury Thilleman et son équipe ont donc dû faire face un dilemme. Une contrariété qu’elle a essayé de cacher à son invité, le comédien belge Stéphane de Groodt.

Qu’est-ce qu’on fait ? Comment est-ce qu’on rebondit ?

' a-t-elle confié. Si le choix a finalement été fait de continuer le tournage, une attention particulière a été portée à retracer la vérité de la situation. Le but de Rendez-vous en terre inconnue' ce n’est pas de travestir une réalité ou un quotidien. C’est de s’adapter à ce quotidien avec eux.

La situation a créé quelque chose de très particulier entre nous et eux dès le départ. Je voudrais saluer les équipes absolument formidables qu’il y a derrière . Dans cette configuration-là, avec tout ce qu’il fallait réinventer en permanence pour sauver l’émission, j’étais halluciné.

EtLe comédien belge mesure encore plus la chance qu’il a de participer à ce numéro et insiste sur son statut decar, lors de la conférence de presse, l'animatrice a expliqué qu'un autre défi de taille avait dû être relevé afin que le tournage voie le jour : parce que les populations autochtones sont protégées. Ça a été extrêmement compliqué.

Il me soutient' : Cyril Féraud révèle le lien spécial qu’il a avec Vincent, le champion de Tout le monde veut prendre sa place. Mariés au premier regard : nouveau coup de théâtre pour Perrine et Alexandre, Estelle Dossin appelée à la rescousse pour une mission impossible ? Laury Thilleman, née le 30 juillet 1991 à Brest, est une reine de beauté et animatrice de télévision française. Elle a été élue Miss Bretagne 2010, puis Miss France 2011.

Elle succède à Malika Ménard, Miss France 2010. Devant un jury, présidé par Alain Delon, elle est élue par les votes du public et du jury avec plus de 35 % des votes des téléspectateurs. Durant l'été 2011, elle participe au jeu Fort Boyard sur France 2. Elle a joué aux côtés des anciennes Miss France Nathalie Marquay, Alexandra Rosenfeld, Chloé Mortaud, Malika Ménard, et du journaliste et animateur Christophe Beaugrand en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Le 12 septembre 2011, elle représente la France au concours de Miss Univers à São Paulo. Elle se classe dans le Top 10, en 6e position.

De plus, le site Missosology spécialisé dans les concours de beauté lui a décerné le titre de Miss Fashionista 2011, récompensant la miss la mieux habillée de la compétition. Et elle se classe également 3e dauphine de Miss Elégance Universe. Peu de temps après la remise de son titre, elle présente l'émission Eurosport Top 10 le 28 décembre 2011 sur Eurosport France.

Puis elle devient journaliste sportive lors des championnats de natation à Dunkerque, à partir du 23 mars 2012 sur Eurosport. En 2012 sur la photo elle a 21 ans. Le 10 mai 2013, à 22 ans, elle reçoit le Prix « Jeune talent » des Lucarnes d'or décerné par le site internet En Pleine Lucarne et par Télé 2 semaines. En mai-juin 2015, elle tient une chronique people dans l’émission Double Dames, en direct de Roland-Garros.

Elle a alors 24 ans. À partir du 27 novembre 2016, à 25 ans, elle anime le magazine Hors piste, le mag sur Eurosport 1. L'émission traite des disciplines alpines, nordiques et extrême





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