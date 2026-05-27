News Text: RAID, harassment, and Bassin d'Arcachon

The news text covers the commemoration of the 11th anniversary of the Charlie Hebdo and Hyper Cacher attacks, an ongoing investigation into the behavior of the RAID unit's second-in-command, and a man who threatened police officers in the Bassin d'Arcachon.

Des membres de l'unité d'élite RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) de la Police nationale française rendent hommage devant le supermarché Hypercacher à Paris le 7 janvier 2026, lors des commémorations marquant les 11 ans de l'attentat islamiste contre le journal satirique Charlie Hebdo et le supermarché juif Hypercacher.

ÉcouterUne enquête administrative a été ouverte par l'IGPN concernant le numéro 2 de l'unité d'élite de la police nationale, mis en cause par plusieurs témoignages. Un bassin d'Arcachon : il se retranche chez lui et menace des policiers de leur tirer dessus s'ils tentent d'entrer. L'homme a finalement été interpellé au milieu de la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai, à La Teste-de-Buch.

L'objectif est vraiment de déterminer si les faits rapportés constituent ou pas des manquements au code de déontologie et aux obligations du policier, précise la DGPN. Selon une source policière, confirmant une information du journal 'Le Parisien', Philippe G., surnommé 'Laser 2', est mis en cause par plusieurs témoignages de femmes dénonçant des comportements et propos inappropriés. D'après le quotidien, une dizaine de femmes au sein des différentes antennes du RAID auraient évoqué des comportements inappropriés et propos limites.

Une réunion sur le sujet a eu lieu la semaine dernière au sein du QG, situé à Bièvres, dans l'Essonne





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