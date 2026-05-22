News Text - Faustine Bollaert's Show

Faustine Bollaert's show is a French-language talk show that features personal stories from individuals who have experienced significant events or challenges in their lives. Topics covered include adoption, health, sexuality, social media, accidents, and scams. The show aims to provide a platform for sharing experiences and offering insights. It airs every weekday after the mid-day news at 13:55.

Cette émission, présentée par Faustine Bollaert , propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence.

Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau. Chacun leur tour, ils relatent leurs histoires afin de les partager et offrir des éclairages. Ce programme de 58 minutes donne rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi juste après le journal de la mi-journée à 13 h 55. Le principe reste bienveillant quoique parfois intrusif.

Impossible de regarder le programme sans le comparer à ‘C’est mon choix’. Ici, le partage des témoignages revêt un aspect plus touchant et suscite de l’empathie envers les invités. L’émission aborde de nombreux sujets de société importants et parfois tabous.

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