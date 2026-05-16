News Text: Faustine Bollaert's Show

This show, hosted by Faustine Bollaert, features personal stories shared by individuals who have experienced unique or significant moments in their lives. Topics covered include adoption, health, sexuality, social media, accidents, and even fraud. Guests share their experiences to educate and inspire others. The program is broadcast every weekday at 13:55 after the midday news.

Cette émission, présentée par Faustine Bollaert , propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence.

Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau. Chacun leur tour, ils relatent leurs histoires afin de les partager et offrir des éclairages. Ce programme de 58 minutes donne rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi juste après le journal de la mi-journée à 13 h 55. Le principe reste bienveillant quoique parfois intrusif.

Impossible de regarder le programme sans le comparer à ‘C’est mon choix’. Ici, le partage des témoignages revêt un aspect plus touchant et suscite de l’empathie envers les invités. L’émission aborde de nombreux sujets de société importants et parfois tabous.

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