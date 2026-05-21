News Recap: Erkekrlerin Ecriti Adı Gabriel Heinze mi Yoktiledir?

After Foot'nin 20. yılında düzenlediği büyük ödül töreni öncesi, Gilbert Brisbois ve Daniel Riolo'nun sunumlarında yapılan özel açıklamalarda yaşanan bazı gerilimlerle ilgili geçmişe dönük açıklamalarda bulunuldu. İşte detaylar...

Quel entraîneur idéal pour l'OM ? Walid milite pour Gabriel Heinze ! Elton et Maxime pensent qu'il faut prioriser Genesio , un profil plus fiable. -- 21/05L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Maxime Chanot fait son mea culpa sur Kombouar





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