The French XV captain has enjoyed playing rugby sevens and is in discussions to extend his contract. He also expressed his desire to participate in the 2028 Olympics. Meanwhile, his teammate, Bielle-Biarrey, is expected to cause significant damage in rugby sevens due to his speed and agility.

Le capitaine du XV de France s'est régalé avec l'équipe de France de rugby à VII aux. Dupont a montré que des aménagements étaient possibles, et LBB est en position de force dans les discussions qui seront menées : son contrat se termine en effet en 2027 et des échanges sont en cours pour une prolongation.

Il pourrait donc intégrer dans les négociations avec son club son souhait de vivre cette expérience olympique en 2028. On imagine bien les dégâts que Bielle-Biarrey et ses jambes de feu pourraient causer en rugby à VII, où la vitesse est essentielle. Le joueur de 22 ans a marqué 34 essais en 30 matchs cette saison et vient de remporter le titre de champion d'Europe, en attendant, peut-être, le Bouclier de Brennus.

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