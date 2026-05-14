The text discusses several topics, including the US announcement of relaxing their visa system, new accusations against Patrick Bruel, the brutal interrogation of Zakariyya, the Israeli army's 'security zone', and more. The text is at least 2500 characters and has at least 3 paragraphs.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l'assouplissement de leur système de caution bancaire pour les demandes de visa de tourisme, jugé exorbitant pour les supporters de plusieurs pays souhaitant venir assister à la Coupe du monde.

De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'. En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite.

Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise.

'Il est en train de mourir' : les images insoutenables de l'interpellation de Zakariyya dans le Pas-de-Calais 'Mediapart' révèle les images de l'interpellation brutale de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. On le voit faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. Selon nos informations, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique.

Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a unilatéralement décrété une 'zone de sécurité', interdite aux journalistes et à l'armée libanaise. Sans témoin, elle s'attèle à y raser les villages chiites de la carte. Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les refuser.

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