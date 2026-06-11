This news text covers various topics such as reactions, testimonies, and legal developments related to various cases, including the reopening of an investigation, the withdrawal of a text on pleading guilty, and the filing of new complaints for non-prescribed sexual assaults.

Elle dit qu'enfin elle va pouvoir être entendue: la réaction de Maeva, victime présumée du père de Jérôme Barella, aprís la réouverture de l'enquète Le tribunal n'a pas fait son travail: la mère d'une victime présumée du père de Jérôme Barella témoigne sur BFMTV Affaire Patrick Bruel: 'On va déposer de nouvelles plaintes pour viol qui ne sont pas prescrites', indique Corinne Herrmann, avocate de plusieurs victimes présumées, dont Flavie Flament Mise en examen de Patrick Bruel: 'Un pas immense', estime Corinne Herrmann, avocate de plusieurs victimes présumées, dont Flavie Flament La procureure générale près la cour d'appel de Paris 'regrette beaucoup' le retrait du texte sur le 'plaider coupable criminel' proposé par Gérald Darmanin Pédocriminalité: 'J'ose croire qu'une peine prononcée dans ce type d'affaires peut changer la trajectoire de ces criminels', explique Marie-Suzanne Le Queau, procureure générale près la cour d'appel de Paris Ma génération de magistrats a té marqueà au fer rouge' par l'affaire d'Outreau, déclare Marie-Suzanne Le Queau, procureure générale près de la cour d'appel de Paris Pour les neuf parquets sous sa responsabilité, la procureure générale près la cour d'appel de Paris a 'environ 7.

000 procédures à examiner' Il y a un problème de moyens, ce n'est pas nouveau dans la magistrature', souligne la procureure générale près la cour d'appel de Paris Affaire Lyhanna: 'Nous devons la trèsorerie aux Français', déclare Marie-Suzanne Le Queau, procureure générale près la cour d'appel de Pari





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